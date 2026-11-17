Фото: КВИК

Вертикальные фильмы (они же мини-драмы, они же шортс-картины) — весьма популярный формат, который только набирает обороты. Созданные для экстремально быстрого просмотра фильмы и сериалы — специально для тех, кто у кого смартфон стал продолжением руки. Шестым пальцем. Выходить такие проекты начали год-два назад («Беременна от олигарха», «Жертва, спасатель, преследователь», «Нашла любовь на Патриках», «Офис. Дети» и др.) и, несмотря на всю специфику, уже успели завоевать определенное внимание аудитории. Нет, это не обрезанные версии проектов для телефонов, это полноценное кино, только снятое в портретном соотношении 9:16. Некоторые называют такой продукт дофаминовым фастфудом. Легко потребляется, быстро заканчивается.

Фото: КВИК

Так или иначе, спрос есть. А если есть спрос, все чаще рождается предложение. Так, на днях в Москве в «Южном порту» представили еще один проект нового формата: «Алеста в разрушенном мире» (КВИК) — это вертикальная антиутопия с интерактивным сценарием. Это значит, что зритель по ходу просмотра получает возможность выбирать вектор развития сюжета.

Фото: КВИК

Фильм показывает, как десятилетняя девочка по имени Алеста (Славяна Чурилова) в обозримом будущем проводит время в виртуальной игре в мире Хартс. В один момент игра прерывается срочным звонком от бабушки (Мария Фелянина), которой требуется экстренная помощь. Тогда героиня прямо из игры возвращается в реальный мир, который успел сильно измениться — город разрушен и напоминает постъядерное пространство. Именно через эти джунгли Алесте и придется продираться, встречая на пути врагов и новых друзей. В числе которых Мирон — темнокожий парень в костюме цвета хаки.

Фото: КВИК

Публика шоу «Голос. Дети», например, знает его. Это Дэниэл Филистович, вокалист из команды Полины Гагариной. Копия Майкла Джексона — и это без шуток. Дэниэл умеет танцевать, крутиться, делать «лунную походку» и петь, как кумир, — и настолько в этом убедителен, что даже встречался с семьей Джексона, которая выступает в составе группы The Jacksons, где начинал Майкл.

Фото: кадр из шоу «Голос. Дети»

Да, может показаться, что сюжет «Алесты» схож со всем известной сказкой про девочку, что несет пирожки бабушке через опасный лес. Но это только фабульно. Фактически главная героиня попадает в апокалиптичную fallout-вселенную, где разрушены дома и мосты, бродят киборги-тарантулы и практически нет света.

Фото: КВИК

Единственный, кто помогает девочки на пути, — цифровой помощник. Летающий монитор, подсказывающий дорогу, нужную информацию и, возможно, порядок правильных действий. При этом путь до бабушки, как мы уже выяснили, зритель может интерактивно прокладывать и собственными руками — выбирая направление развития событий прямо по ходу просмотра.