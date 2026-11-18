Актриса Екатерина Волкова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса Екатерина Волкова поделилась радостной новостью на юбилейной, 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». Артистка сообщила, что в четвертый раз стала бабушкой. При этом подробностями пополнения в семье звезда делиться не стала. В разговоре с корреспондентом KP.RU Волкова также обсудила оценки за поведение в школах, выбор нового Джеймса Бонда и даже летающую машину Илона Маска.

— В России вводят оценки за поведение в школе. Как вы к этому относитесь? Какая оценка была у вас?

— У меня двойка по поведению была всегда. Ничего особого не делала, стукнула мальчика партой или там что-то такое. Нет, ну на самом деле у нас всегда была принципиальная система и за поведение тоже. Ну правда, за поведение пятерки не ставили почему-то. Только двойки и тройки с минусом.

— Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон. Как вам выбор?

— Я не знакома с ним лично. «Сумерки»? Ну нормально. Лучше бы этого же оставили.

— Хотели бы быть девушкой Бонда?

— Да, я всегда себя чувствовала девушкой Бонда.

— Видели новую летающую машину Илона Маска? Как вам, может быть, хотите себе купить?

— Видела. Я видела много раз такие летающие машины у нас в автопроме. Когда на съемках нужно было сделать трюк и машина летит, в принципе, в озеро. Ничего нового. Но на самом деле я думаю, что все будущее, которое снято было и в европейских фильмах, и в американских, оно рано или поздно как-то воплощается в нашу современную жизнь.

А вот главной личной новостью вечера для Волковой стало пополнение в семье. Теперь у актрисы четверо внуков. Кто именно появился на свет, артистка раскрывать не стала.