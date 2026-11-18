Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

После бессонной ночи в дневнике появилась очередная запись: «Сегодня снова приходила Оля. Какое это счастье слышать её голос! Почему мы так мало разговаривали, пока она была жива?»

Вести дневник, записывая в него даже самые незначительные события дня, Аркадий Семёнович Рябов начал сразу после армии. На учениях он получил травму головы и, как следствие — провалы в памяти. Вот военврач в госпитале и посоветовал — записывай, мол, всё, что видишь и слышишь вокруг себя. Тренируй мозг, прокачивай его, постепенно всё наладится. Так и вышло. Через некоторое время от болезни не осталось и следа, молодой организм смог победить недуг, а вот привычка фиксировать события на бумаге осталась. Особенно важно это для него сейчас, когда не стало жены и дочери. Мир вокруг опустел, превратившись в звенящую тишину. А потом появились голоса… Точнее, один — очень похожий на дочкин. Он звучал по нескольку ночей в месяц, без повода, расписания, предупреждения. Просто возникал из ниоткуда и так же исчезал, оставляя после себя пустоту и отчаяние. И оттуда всё больше не хотелось возвращаться…

Аркадий Семёнович отложил в сторону тетрадь в плотном переплёте и посмотрел в окно. Серое осенне утро не прибавляло оптимизма. Сорок дней прошло с того злосчастного отпуска... Казалось бы, вот она, долгожданная тишина, никто не отвлекает от работы просьбами сходить за хлебом или помочь с задачкой по геометрии. Пиши очередную книгу, становись не просто великим писателем, а хоть нобелевским лауреатом! Только для кого всё это теперь?

Взгляд зацепился за женскую фигуру в бежевом кожаном плаще. Та ловко передвигалась, лавируя между лужами, а яркий зонтик покачивался в такт шагам. Рина! Нужно подняться и открыть дверь.

Рина поселилась в их доме с полгода назад, сняла квартиру по соседству. Она и с Олей общалась, не смотря на разницу в возрасте, часто бывала у них дома. Дочка очень интересовалась графическим дизайном, а Рина как раз работала в этой сфере. Поэтому даже покойная жена, Светлана, неплохо относилась к таким визитам, хотя она не терпела посторонних в их трёхкомнатной квартире практически так же, как и проявлений разного рода нежностей, называя их «пошлым сюсюканьем». К себе и дочери она просила обращаться только по имени, в крайнем случае — «дорогая» и никаких Оленек, Светочек, рыбок и заюшек. Прибалтийская кровь! Когда-то именно это понравилось ему в будущей жене — твёрдость, независимость, даже, пожалуй, холодность. Постепенно он и сам научился так смотреть на жизнь. Благодаря Светлане, её умению выстраивать границы, он смог написать свою первую книгу, найти издателя, войти в то общество, о котором раньше только мечтал. Потом были ещё книги, пришли деньги, известность и всегда рядом была она — его Светлана. Ольга родилась, когда они уже и не думали о ребёнке, всё как-то не складывалось и вдруг — подарок судьбы! У многих в их возрасте внуки появляются, а у них дочь. Которой в этом году могло бы исполниться пятнадцать…

Мужчина со вздохом прошёл мимо комнаты дочери. Дверь в неё была приоткрыта, а внутри всё оставалось неизменным со дня отъезда Ольги в Турцию вдвоём с матерью. Он не смог поехать с ними, поджимали сроки сдачи рукописи. Кто знает, будь он рядом, может, и не состоялась бы та роковая экскурсия. Или автобус уехал бы без его семьи…

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Дверной звонок переключил его внимание.

— Рина, огромное спасибо, что не забываете старика, — он отступил в сторону, пропуская соседку. Молодая женщина тепло улыбнулась ему и поставила на пол увесистый полиэтиленовый пакет.

— Я купила всё, что вы просили, чек и карта в пакете, — она внимательно вгляделась в лицо Аркадия Семёновича и улыбка уступила место тревоге.

— Опять? — спросила, практически зная ответ.

— Да, — кивнул он. — И что самое интересное, я ведь материалист, понимаю, что голоса не берутся из неоткуда. Проверил всё в доме: телефоны, ноутбуки, колонки эти новомодные — ничего.

— Может, всё-таки стоит показаться врачу? — Рина положила руку ему на плечо. — Не стоит заигрывать со своим здоровьем.

— Сегодня я был в шаге от этого, а потом подумал… Это же позор!

— Не соглашусь, — соседка старалась говорить с ним мягко, как с ребёнком. — Вам просто необходима помощь специалиста. И не стоит с этим затягивать.

Мужчина пожал плечами.

— Может вы правы и надо записаться на приём. Что я собственно теряю, кроме репутации? Родственников, желающих ухватиться за сбережения и квадратные метры, не имеется, и вообще, я намерен всё имущество завещать благотворительным организациям, как и говорил на похоронах.

Голова Аркадия Семёновича склонилась, подбородок предательски дрогнул.

— Давайте-ка, дорогой сосед, поступим так, как это обычно делала Светлана Эдгаровна: я заварю травяной чай, сооружу пару горячих бутербродов и принесу в ваш кабинет. А вы к этому времени напишите не менее двух абзацев своего нового романа. Договорились?

Не дожидаясь ответа, Рина подхватила пакет с продуктами и отправилась прямиком на кухню. Со дня похорон её визиты стали для него привычным делом. Идя по коридору, Аркадий Семёнович прислушивался к знакомым звукам: вот полилась вода из крана, щёлкнул тумблер электрического чайника, скрипнула дверца кухонного шкафа… Эти звуки были будничными, будто и не случилось ничего, будто вот-вот раздадутся шаги на лестничной клетке, распахнётся дверь и звонкий голос Оли возвестит: «Родители, я дома!»

Стараясь не потерять это ощущение, мужчина уселся за компьютер, вздохнул и набрал первую строчку.

Когда Рина появилась на пороге, он целиком и полностью был поглощён процессом. Женщина поставила поднос на журнальный столик неподалёку, на цыпочках удалилась прочь и бесшумно закрыла за собой дверь…

«Ха-ха-ха, «пыква» — надо же! Теперь это мой любимый пирог!» — насмешливый голос произнёс это практически над его ухом.

Что это? Приснилось или… Какая-то «пыква», пироги… Хотя, если вдуматься, то это что-то до боли знакомое, живущее на уровне подсознания.

Аркадий Семёнович с трудом встал с кровати. Он практически не спал уже несколько ночей, а тут буквально вырубился, настучав без малого две главы будущего романа. Мужчина накинул на плечи толстый банный халат и направился обратно в кабинет, а там, взобравшись на этажерку, начал обследовать верхние полки большого книжного шкафа, плотно заставленные аккуратными картонными коробками. Он искал старые записные книжки, в надежде, что в одной из них кроется ответ на волнующие его вопросы.

На улице уже начало светать, когда с полки была снята последняя коробка.

Она лежала практически на самом дне, тетрадка в клеёнчатой обложке, плотно исписанная его твёрдым почерком. Несколько листков вырваны, у части отсутствовали уголки, но Аркадий Семёнович с упорством вчитывался в строчки и будто путешествовал во времени, возвращаясь на двадцать с лишним лет назад.

«17 апреля, вторник. Жанна напомнила мне с утра, что сегодня у Марусеньки день рождения и желательно заехать к ним после работы. На ужин будет «пыквенный» пирог. Ох уж эта пыква! Когда Маруся училась говорить, она именно так называла тыкву, потому домашние и дразнят её Пыковкой…» «… Я не поехал. Завтра у меня начинается другая жизнь. Прощай, Углегорск, и всё, что с тобой связано…»

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

— Не может быть! — руки, державшие тетрадку, мелко задрожали. Из тетрадки выпало старое выцветшее фото, сделанное на «Полароид».

И всё встало на свои места…

Рука решительно поднялась к дверному звонку, пальцы с силой вдавили кнопку.

— Аркадий Семёнович? — удивлённо произнесла Рина. Не смотря на поздний час, она была полностью одета. — Что-то случилось?

Мужчина вглядывался ей в лицо и не понимал, как он не догадался раньше, ведь она же копия Жанны. Те же вьющиеся каштановые волосы, зелёные кошачьи глаза, даже привычка улыбаться одной стороной рта — предательница-память моментально оживила портрет женщины, которую он когда-то вычеркнул из своей жизни.

— Может быть, пришло время поговорить, Пыковка? — Рябов изо всех сил старался произносить свою речь спокойным тоном, хотя внутри у него готов был взорваться эмоциональный вулкан.

Она не сказала ни слова, просто устало прислонилась к стене и опустила голову.

А потом они сидели в его гостиной за круглым столом, застеленном белой кружевной скатертью. Он держал в руках выцветшую «полароидную» фотографию, и слушал её рассказ:

— Я всю жизнь тебя ненавидела, за то, что ты сделал с мамой и со мной! Когда ты сбежал из Углегорска в день моего рождения, у матери произошёл нервный срыв, а потом она погрузилась в депрессию. Ты хоть что-то знаешь о том, каково ребёнку жить рядом с таким человеком? Каждый день чувствовать себя отвергнутым, ненужным, нелюбимым. Не знаю, как мы тогда выкарабкались…Став чуточку старше, я начала искать сведения о тебе, собирала газетные вырезки, информацию из интернета, покупала твои книги. А ты ни разу даже через знакомых не поинтересовался, живы мы или нет! Мне повезло, что рядом были бабка с дедом, благодаря им я получила образование и востребованную работу. Меня держала в Углегорске только ответственность на мать, но три года назад я вынуждена была отправить её в психоневрологический интернат. Я даже не испытала боли по этому поводу, настолько за годы её мучений выгорела моя душа… Но мои руки, наконец, были развязаны, и я принялась за поиск работы в твоём городе и жилья поближе к тебе. Я ещё не знала, как буду мстить, но мне очень хотелось, чтобы ты прошёл через весь тот ад, что и мама. Три года работы на износ, риэлторы, бегающие с высунутыми языками в поисках подходящей квартиры. И надо же, мы теперь соседи! Я стала бывать в твоём доме, пить чай с твоей семьёй, вести светскую беседу, изучать тебя… Боялась вначале, вдруг ты узнаешь меня, но этого не произошло.

— Приходить, улыбаться и ненавидеть всех и каждого в этом доме?

— Нет. Когда я увидела, каким может быть дом, как могут расти дети, я против своей воли прониклась к этой атмосфере. И сестру свою полюбила от всего сердца, хотя думала, что уже никогда и ни к кому не смогу испытать этого чувства. Но ты… У тебя на первом месте только работа, только твоя слава, автографы, поездки. Каким равнодушным был твой взгляд, когда дочь делилась с тобой своими планами, пробными проектами… Она была, как и я — всего лишь декорацией. А потом её не стало! Судьба снова лишила меня близкого человека! И я решила — ты заслуживаешь зла! Сделать аудионарезку из наших с Ольгой голосовых сообщений и запустить её через модулятор при моей профессии не составило труда. А установить его в общий канал подрозетника и подавно!

— И долго ты собиралась проводить надо мной такие эксперименты? — устало поинтересовался Рябов.

— Уже никогда. Утром я собиралась уехать отсюда обратно в Углегорск. Билеты купила.

— Ты помнишь, как меня зовут? — спросила вдруг после короткого молчания и пытливо посмотрела ему в глаза.

— Маруся, Марина Новикова. Домашнее прозвище Пыковка.

Она рассмеялась и слёзы потекли по щекам.

— Марусей меня мама называла когда-то… Теперь я Рина. А фамилия — Кириллова, я бабушкину девичью взяла. Подготовилась. Про «пыкву» специально послание оставила, надеялась, вдруг вспомнишь, захочешь найти. Когда-нибудь…

Он не знал, что сказать сидевшей напротив него женщине, чем оправдать себя перед нею. Да и стоит ли это делать? Тогда он выбрал себя, и потом тоже. Даже когда женился на Светлане, когда родилась Ольга… Что было, то было, назад ничего вернуть нельзя, исправить сделанного — тоже. Разве только начать написание новой книги, не выдуманного романа, а книги жизни. С чистого листа, без эпизодника и плана — экспромтом.

Аркадий Семёнович поднял с пола коробку со своими старыми блокнотами.

— Думаю, нам предстоит непростой разговор, дочь. И сегодня вопреки запретам, я бы выпил огромную чашку кофе. Пожалуй, даже с парой капель коньяка…

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Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

Каждый участник может выиграть шанс стать автором идеи для одной из серий популярного детектива «След» на Пятом канале.

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Не упустите шанс заявить о себе!

Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.