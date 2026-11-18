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МТС и госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) протестировали новую для страны технологию. Впервые в России мобильные терминалы связи напрямую подключили через геостационарные спутники к коммерческой сети оператора. Развитие технологии позволит пользоваться связью с обычных абонентских устройств практически в любой точке России, где нет традиционных вышек связи.

Во время тестирования между мобильными терминалами и коммерческой сетью оператора передавались данные и SMS через геостационарные спутники «Экспресс». Они находятся на высоте более 36 000 км. Компания также протестировала технологию, которая с помощью ИИ модели кодирует и декодирует голос, а также передает его без потерь по спутниковым каналам.

«Оператор следует общемировым технологическим трендам, когда телеком-компании развивают технологии гибридной связи для покрытия со спутников и других высотных платформ. В данном случае высокоорбитальные спутники можно использовать в определенных востребованных сценариях – для обмена СМС, отслеживания грузов, систем контроля и управления, организации поисково-спасательных работ на обширных территориях», — отмечает независимый аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

— Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу: интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высоты в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь, — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Генеральный директор ГПКС Алексей Волин добавил, что геостационарные космические аппараты компании обеспечивают практически полное покрытие территории России. По мере развития протестированной технологии эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое.

В большинстве стран аналогичные технологии, которые испытал российский оператор, доступны в сервисах спутниковой связи на флагманских смартфонах. Технология широко применяется в IoT-решениях («интернет вещей», т. н. «умная техника») для различных индустрий.