Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Индексация пенсий в 2026 году в России

Пакет бюджетных законов еще находится на обсуждении в Госдуме. Депутаты внесли в него уже более тысячи поправок. При этом они вряд ли коснутся социальных расходов. В среду, 18 ноября, их депутаты профильного думского комитета обсудили в их Министерстве труда и социальной защиты.

- Все социальные обязательства в рассматриваемых бюджетах учтены, будут выполнены в срок и в полном объеме. Пройдет увеличение по фактической инфляции социальных выплат. Дважды будут проиндексированы страховые пенсии. Возрастут максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, – рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Напомним, с 1 февраля страховые пенсии должны увеличит на уровень фактической инфляции 2026 года. В документах ее оценивают в 6,8%. Но есть вероятность, что по итогам года значение будет выше. Только на начало ноября, по данным Росстата, рост цен составил 6,3%. А впереди еще два предновогодних месяца, когда обычно повышается покупательская активность и подрастает инфляция. Поэтому конкретный коэффициент индексации будет известен лишь к середине марта, когда Росстат подсчитает точную инфляцию за 2026 год.

Вторая индексация запланирована на 1 апреля. В этот день страховые пенсии вырастут еще на 3,3%. В целом же, за счет двух индексаций пенсии должны увеличиться не менее чем на 10,3% (за счет накопительного эффекта).

- Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей, - рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Глава Минтруда Котяков: в 2027 году пенсии вырастут в среднем на 2,6 тыс. рублей. Фото: Global Look Press\Roman Naumov

Индексация социальных пособий в 2026 году в России

При этом увеличатся и другие социальные пособия. Подробнее - в таблице.

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