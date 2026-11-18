Екатерина Волкова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Радостной новостью 52-летняя актриса поделилась на премии «Событие года», которая прошла 17 ноября в Москве. Мальчика родила старшая дочь Екатерины от первого брака, 33-летняя Валерия. А сегодня стало известно, как назвали ребёнка.

По словам Екатерины, родители дали малышу имя Фёдор. Другие подробности пока неизвестны. Дело в том, что Валерия и ее супруг ведут непубличный образ жизни. Добавим, что первого сына молодая женщина родила в 2022 году — его назвали Тимофеем, в 2024-м на свет появился Матвей, а в 2025-м — Василиса. И вот совсем недавно Валерия родила Федора.

Ранее Екатерина Волкова рассказывала о непростых отношениях с зятем, с которым они не смогли найти общий язык. Из-за ссоры актрисы с мужем дочери начался серьезный разлад. Ранее Волкова делилась, что муж оказывает на Валерию сильное влияние и препятствует общению с матерью.

Еще весной Екатерина рассказывала KP.RU, что мечтает договориться с дочерью и зятем, так как очень хочет видеться с внуками.

«Мы сейчас взяли паузу. Я не хочу ничего говорить, чтобы не усугубить ситуацию, потому что я очень переживаю. Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком наращивается. Надо просто встретиться и поговорить. Вообще, говорить друг с другом очень полезно», — поделилась с KP.RU актриса.

Ранее Волкова признавалась нам, что однажды ее заблокировали на три недели.

«Один раз меня заблокировали на три недели. Следующее будет по нарастающей. Работаю с психологом… Я в ужасном состоянии» — рассказала Екатерина.

У артистки также есть взрослые сын и дочь от Эдуарда Лимонова — 18-летняя Александра и 20-летний Богдан. С писателем актриса развелась в 2008 году. При этом Лимонов продолжал участвовать в воспитании наследников.