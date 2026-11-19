В конкурсе участвуют представители самых востребованных на рынке труда профессий.

Стали известны имена всех победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Напомним, конкурс является ключевым мероприятием национального проекта «Кадры» и призван повысить престиж рабочих профессий, показать высокий уровень участников и поощрить их достижения. Победителей выбрали в 25 номинациях, это самые востребованные на рынке труда профессии. Среди них – сварщик, токарь, оператор станков с программным управлением, машинисты экскаватора и бульдозера, швея, повар, агроном, робототехник и многие другие. Эти специалисты нужны очень многим работодателям.

Михаил-Марк Вилянский.

Один из победителей конкурса – Михаил-Марк Вилянский, преподаватель Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В.И. Заузелкова. Он стал лучшим в номинации «Специалист по робототехнике». 26-летний Михаил-Марк преподает автоматизацию, ремонт и обслуживание электрооборудования. А еще он оценивает студентов на соревнованиях как главный эксперт регионального чемпионата «Профессионалы».

Свою работу Михаил-Марк любит за возможность непрерывного развития.

«Технологии не стоят на месте, особенно в робототехнике. Нужно постоянно быть в движении: узнавать, пробовать, внедрять. А в моем случае – еще и доступно рассказывать об этом студентам», – говорит победитель конкурса.

Евгений Чукалкин.

Евгений Чукалкин из Свердловской области занял третье место в номинации конкурса «Повар». У 45-летнего Евгения, почетного кулинара Свердловской области, множество наград, среди которых серебро Кубка мира и первое место в командном зачете на проекте «Шеф A LA RUSSE». В 2012 году он участвовал в работе Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке. За сутки разработал авторское меню для официального приема глав государств.

По мнению Евгения, работать поваром несложно, если человеку нравится эта профессия и он живет ею. «Главное – найти контакт и взаимопонимание с коллективом, так как кулинария – это командная работа», – говорит призер конкурса «Лучший по профессии».

Евгений объездил всю страну и побывал во многих уголках мира. Однако мыслей о переезде не было. В городе Каменск-Уральский любимая семья и работа, на которой всегда есть, куда расти. И есть кому передавать свое мастерство. В числе учеников Евгения – его племянник Николай, который осваивает азы профессии под руководством именитого дяди.

ВАЖНО

В последние два года Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит трансформацию. В частности, число номинаций выросло с 5 до 25. Существенно увеличен призовой фонд:

- за первое место – 1 млн рублей;

- за второе место – 500 тыс. рублей;

- за третье место – 300 тыс. рублей.

В декабре все победители и призеры конкурса соберутся в Москве. В Кремлевском дворце состоится торжественная церемония их награждения.