Светлана Немоляева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что редко смотрит современное российское кино, а радикальные эксперименты с классическими произведениями на театральной сцене и вовсе не принимает. Актриса объяснила корреспонденту KP.RU, почему предпочитает традиционный подход к искусству.

Светлана Владимировна посетовала, что отечественные фильмы сегодня не получают такого широкого проката, как раньше.

По ее словам, прежде новую картину могли увидеть зрители по всей стране, а теперь важную роль в знакомстве публики с кинематографом играют фестивали. «Почти не смотрю современное кино, почти не вижу. Вы понимаете, что сейчас его и негде посмотреть. Раньше, если снималось кино, то начиная от Карпат и кончая Владивостоком смотрела вся страна. Поэтому мои вот фильмы, когда я стала сниматься у Рязанова, их знали все сразу. Сейчас такого нету.

Я лично счастлива, что существует фестивальное такое движение, что есть фестивали в разных городах, больших, маленьких, значимых или менее значимых, просто потому что они дают возможность людям увидеть наше отечественное кино. Вот когда ты на фестиваль приезжаешь, там показывают наше кино. И всегда полный зал, всегда. Но мне не удается иногда посмотреть. Просто я приезжаю туда на один, на два дня, и не получается. Я же в театре работаю до сих пор», — призналась Немоляева.

К современным постановкам, в которых режиссеры радикально переосмысливают классику, у Немоляевой отношение куда более категоричное.

Актриса подчеркнула, что придерживается традиционных взглядов на театр и не собирается участвовать в подобных экспериментах. «Нет, это я не люблю. Это не мое. Я человек-то очень консервативный, традиционный. Я выросла в такой школе, как говорит Слава Левшин. Он тоже заканчивал Щепкинскую школу. Мы учились в императорском училище. У меня взгляд традиционный. Я люблю традиционную классику и ненавижу, когда переделывают великих наших авторов. Терпеть это не могу и никогда в этом не участвую. Вот поэтому я это не люблю. Я считаю, что это от скудости, от того, что человек не может сделать сам что-то, он начинает придумывать там какое-то... Это якобы интересно», — посетовала Светлана Владимировна.

В школьные годы сама Немоляева была прилежной ученицей, хотя с некоторыми предметами у нее возникали трудности. К возвращению оценок за поведение актриса отнеслась без категоричных суждений: «Я была двоечница. У меня было в математике много колов и двоек. А поведение было всегда хорошее. Я была очень примерная. Я не знаю. Может быть, надо. Может быть, наверное, расхулиганились ребята. Надо их успокоить».

Праздник актриса собирается провести в кругу самых близких. Других вариантов для себя она, по собственному признанию, даже не рассматривает: «На этот Новый год, который сейчас будет, я с семьей всегда его отмечаю. С сыном, со своими внуками и со своим братом. Другого у меня нету и желания нет другого. Только быть с ними».