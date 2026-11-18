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Компания ДОМ.РФ начала принимать заявки от регионов Дальневосточного федерального округа на льготное финансирование через выпуск облигаций. Новый механизм позволяет направлять средства на строительство объектов, которые включены в долгосрочные комплексные планы развития городов Дальнего Востока.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Механизм вырос из уже работающего инструмента - инфраструктурных облигаций компании. Он даёт возможность привлекать деньги частных инвесторов и на льготных условиях вкладывать их в региональную инфраструктуру. Теперь этот подход распространён на реализацию мастер-планов и создание более комфортной среды, нового качества жизни на Дальнем Востоке.

По словам заместителя председателя Правительства — полномочного представителя президента в ДФО Олега Кожемяко, такой механизм помогает обновлять социальную инфраструктуру и городские пространства: «На эти средства появляются новые школы, детские сады, дороги, инженерные сети, спортивные сооружения. Это те объекты, которые напрямую влияют на объёмы жилого строительства, формируют комфортные условия для жизни и повышают качество жизни дальневосточников».

«В мастер-планах дальневосточных городов определены приоритетные объекты, которые необходимо построить, чтобы дать импульс для эффективного развития территории. Наша задача — предоставить понятный и доступный механизм долгосрочного финансирования. Программа дальневосточных облигаций позволяет обеспечить строительство любых типов объектов, предусмотренных мастер-планами: промышленных парков, аэропортов, логистических и туристических комплексов. Прогнозный объём программы — более 100 млрд рублей. Мы призываем дальневосточные регионы активно использовать эту возможность — проработать приоритетные проекты, представить свои заявки, чтобы претендовать на льготное финансирование», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Заявка проходит экспертизу компании, после чего направляется на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Главный критерий отбора — подтверждённая экономическая целесообразность проекта. Если проект одобряют, заключается договор займа и открывается финансирование.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ МАСТЕР-ПЛАН РЕАЛИЗОВАН

Подготовительная работа уже началась. ДОМ.РФ рассмотрел два проекта для финансирования через дальневосточные облигации и получил одобрение правительственной комиссии. В числе пилотных — строительство международного многофункционального общественного центра на территории «Золотая миля» в Благовещенске Амурской области и блочно-модульная газовая котельная для Жатайской судоверфи в Якутске. Суммарно на эти объекты может быть направлено свыше 15 млрд рублей.

Добавим, что по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, комплексные планы реализации мастер-планов для 25 городов Дальнего Востока включают 1057 мероприятий. Общий объём финансирования — 3,6 трлн рублей до 2030 года. Почти четверть проектов уже завершена.

К 2030 году реализация мастер-планов должна увеличить число жителей Дальнего Востока на 7%. Внутренний городской продукт вырастет на 45% — до 4,9 трлн рублей. Количество рабочих мест увеличится на 23%, а уровень заработной платы — на 42%, до 152 тысяч рублей.