Санечка и Филипп Киркоров Фото: Кадр видео.

О хрупкой белокурой девушке по имени Полина Киямова весь интернет узнал после инцидента в мае 2026 года на Премии телеканала РУ.ТВ. Тогда блогерша, которая в соцсетях себя называет просто Санечка, подошла к Филиппу Киркорову и задала ему вопрос про вокальные данные. Когда поп-король услышал низкий мужской голос, то удивленно спросил: «Вы мужчина?»

Ролик тут же завирусился в интернете и набрал более 40 млн просмотров. Как говорится: Киркорова удивить сложно, но возможно.

Санечку мы встретили на премьере семейной комедии «Дедмобил» в московском кинотеатре «Художественный». Мы узнали у 25-летней блогерши, как поменялась ее жизнь после инцидента с Филиппом Киркоровым, и виделась ли она с артистом после.

«Нет, с Киркоровым мы еще не общались, но я очень жду от него сообщения, между прочим. Я бы хотела повторить это видео, посмотреть, испугается ли он еще раз. По поводу того, поменял ли Киркоров мою жизнь? Думаю, пока еще не сильно, поэтому нам надо еще раз встретиться», — рассказала KP.RU Санечка.

Санечка Фото: Ольга РОДИНА.

Также мы поинтересовались мы у блогерши, каким образом она научилась разговаривать, как мощный качок из спортзала? Кстати, девушка, действительно, тренируется, но никогда не принимала никакие стероиды.

«Есть варианты, что я принимала фармакологию, но я никогда это не принимала, потому что я очень переживала за внешность. Ведь вырастет челюсть, нос… А я не хотела этого, поэтому я и не выступала, хотя тренеры хотели бы этого. Но там без препаратов вообще никак. Я тренируюсь, я качаюсь», — поделилась с KP.RU Полина.

«Я предполагаю, что это связано со слухом, потому что я, когда плохо слышу себя, а сейчас шумно, то я говорю так. Со временем голос, возможно, стал тяжелее. Но точного ответа на этот вопрос я не знаю», — добавила девушка.

При этом, Санечка частенько устраивает пранки. А еще низкий голос помогает ей отшивать парней.

«Ночью мы с девчонкой шли по улице, подошли три молодых человека, мы выходили из заведения. И они захотели познакомиться, причем в довольно грубой форме. Они такие: «Эй, девчонки, давайте идите сюда, я вас согрею». Что-то такое он сказал. Я говорю: «Может, я тебя согрею?» Они так шуганулись, это было безумно смешно. Так что можно использовать это в реальной жизни. Очень круто работает… Пранки очень хорошо взлетают, люди смеются, людям весело», — рассказала Санечка.