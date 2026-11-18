От помощи семьям до спасения природы: в Москве выбрали «Чемпионов добрых дел». Фото: пресс-служба Ассоциации менеджеров.

В Москве объявили победителей XII Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел», посвященного корпоративному волонтерству. Церемония награждения состоялась 17 ноября в рамках XV Международного форума «Корпоративное волонтерство». В этом году за награды боролись 86 российских компаний, представивших 125 добровольческих проектов.

Организаторами конкурса выступили Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). Жюри оценивало инициативы в области экологии, социальной поддержки, здравоохранения, развития регионов и других направлений. Победителей определили в семи основных и шести специальных номинациях.

Так, лучшим проектом в категории «Гуманитарная помощь» признали программу «Тыл для СВОих» от «Газпром-Медиа Холдинга». Второе место заняли РЖД со сбором гуманитарной помощи для участников СВО, а третье досталось банку ВТБ с инициативой «ВТБ. Мы рядом».

В номинации «Здоровье и спорт» первое место получила «Лаборатория Касперского» за развитие корпоративного донорства. Следом расположились «Транснефть» с проектом «Корпоративное донорство. Сердце компании» и Горьковский автозавод, представивший программу «ГАЗуй во двор».

За помощь местным сообществам наградили «Норникель». Компания одержала победу благодаря проекту «Люди Территории. Культура». В тройку лидеров также вошли ОМК и ЦЕМРОС.

Лучшей социальной инициативой стала межрегиональная программа «L@ Vie Добро» компании «Сервье». Вторую строчку заняла сеть ресторанов ROSTIC'S с проектом «Добрый календарь», третью — «Северсталь» с программой «Металлурги — детям!».

Отдельно отметили компании, которые помогают людям профессиональными знаниями и навыками. Здесь победителем стала «РусГидро» с программой «Молодая энергия РусГидро. Заряжаем профессией». Награды за второе и третье места получили «Лемана ПРО» и «АЭМ-технологии».

В экологической номинации первое место досталось компании Х5 за проект «360° чистоты: межкорпоративные АРТ-субботники на воде». В числе призеров также оказались Siberian Wellness и «БУАРОН».

Среди предприятий, которые только начинают развивать корпоративное добровольчество, лучшей признали RWB с программой «RWB Участие». Второе место заняла особая экономическая зона «Технополис Москва», третье — мусоросортировочный комплекс и полигон «Ситиматик-Югра».

Помимо основных наград, организаторы вручили специальные премии. Калужская область получила звание «Столица корпоративного волонтерства». За поддержку инициатив бизнеса отметили «Мосволонтера», за информационное сопровождение добровольческих проектов — РБК. Наградами за развитие партнерства отметили компании «Вкусно — и точка» и МТС.

Конкурс «Чемпионы добрых дел» существует с 2015 года. За это время в нем участвовали предприятия более чем из 50 городов России. Победителям предоставляется преимущество при участии в Национальной премии «Наш вклад»: их заявки получают дополнительные баллы. Эта премия оценивает участие бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей развития страны.