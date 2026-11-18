Фальшивку провокаторы запустили на фоне ударов по Крымскому мосту Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Власти Удмуртии поручили направить трудовые, материальные и финансовые ресурсы на восстановление Крымского моста. Соответствующий указ подписала врио главы республики Ольга Абрамова - такие сообщения появились в соцсетях. "Комсомольская правда" изучила документ, который был представлен в качестве доказательства.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта "Комсомольской правды" с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

К сообщениям прилагалась фотография «официального указа», который будто бы подписала временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова. В тексте фальшивки говорилось, что местным предприятиям поручено изыскать денежные средства и выделить дорожную технику для проведения ремонтных работ. Проверка показала, что это подделка, состряпанная провокаторами.

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии вместе с администрацией главы и правительством республики выступил с официальным опровержением. В центре заявили, что никаких решений о передаче техники или денег не принималось, а сам «документ» никогда не издавался:

"В пабликах Удмуртии распространяют фейковый указ о сборе средств на восстановление Крымского моста. В социальных сетях появилась фотография указа врио Главы Удмуртии Ольги Абрамовой. В нем говорится о проработке вопросов по предоставлению предприятиями республики техники, материалов и финансовых средств для восстановления Крымского моста. В администрации Главы и Правительства Удмуртии опровергли эту информацию. Данного указа нет в нормативно правовых актах на официальном сайте региона".

Ситуацию также прокомментировала руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина: «Мы вновь видим, что авторы фейков используют один и тот же шаблон. При этом сохраняются даже прежние ошибки: в написании названия республики на удмуртском языке, оформлении печати, указании должности Ольги Абрамовой. Меняется только информационный повод, в этот раз авторы пытаются вызвать недовольство жителей, спекулируя на теме бюджетных расходов и социальных проблем. Важно не поддаваться на подобные манипуляции и проверять информацию через официальные источники».

Если внимательно рассмотреть фотографию так называемого «указа», можно найти целый букет ошибок, которые никогда не допустили бы реальные секретари и юристы правительства.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это отсутствие документа в официальной базе. Ни в одном реестре нормативно-правовых актов на портале Правительства Удмуртской Республики этого указа нет. Любое реальное распоряжение руководства региона публикуется в открытом доступе и вносится в базу, но в данном случае поиски не дают результатов.

Вторая ошибка кроется в нумерации. Фальшивке присвоили номер 179. Однако достаточно посмотреть на реальную канцелярию: актуальные указы, выходившие в ноябре, уже давно превысили порядковый номер 350. Третий прокол — языковой. На бланках официальных документов Удмуртии названия ведомств дублируются на удмуртском языке. Составители вброса попытались переписать слово, но допустили грубую ошибку: вместо правильного «элькунлэн» они написали «элькунылэн».

Четвертый недочет связан с правилами русского языка и делопроизводства. В подписи к документу авторы указали должность Ольги Абрамовой в родительном падеже: «Временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики». Однако по правилам официального документооборота должность в блоке подписи всегда пишется строго в именительном падеже: «Временно исполняющая обязанности Главы Удмуртской Республики».

Дополняет картину небрежно оформленная печать. Создатели липы взяли старый цифровой шаблон, который ранее уже применялся для создания фейков, и просто вставили в него другой текст.

Фальшивку провокаторы запустили на фоне ударов по Крымскому мосту. сейчас открыт для движения железнодорожного транспорта, проезд осуществляется по одному пути, на втором же продолжаются восстановительные работы. Движение автомобильного транспорта перекрыто.