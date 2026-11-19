Carl’s Jr.® в Питере. Источник: carlsjr-russia.ru

В России о Carl’s Jr.® знают меньше, но именно эта американская сеть не ушла с рынка в 2022 году, когда большинство западных игроков свернули бизнес. Разбираемся, как устроен Carl’s Jr.®, в чем секрет концепции, кто развивает российскую сеть и как работает франшиза.

История Carl’s Jr.® началась в Калифорнии в 1941 году — с тележки с хот-догами, которую молодой предприниматель Карл Карчер купил на последние деньги. Спустя несколько лет бизнес вырос в полноценный ресторан Carl’s Drive-in Barbecue, а в 1956 году появился Carl’s Jr.® Название — Карл Младший — намекало на родство с основным рестораном, но концепция была иной: меньше помещение, меньше позиций в меню, вместо барбекю — бургеры, картошка и безалкогольные напитки. Со временем «младший» формат перестал быть приложением к флагману и стал самостоятельным брендом — с собственной философией, узнаваемым стилем и аудиторией.

С тех пор Carl’s Jr.® стал культовым. Сеть упоминают в кино и сериалах, агрессивную рекламную стратегию бренда разбирают в учебниках по маркетингу, а ролики обсуждают, критикуют и пародируют. Бренд регулярно попадает в рейтинги лучших сетей быстрого питания. Так, по версии Time Out, Carl’s Jr.® входит в топ-15 фастфуд-сетей США и занимает 10-е место — выше Wendy’s, основного конкурента Burger King, Subway и McDonald’s.

На российском рынке сеть уже 20 лет и за эти годы пережила несколько кризисов, но не ушла, а стала сильнее и адаптировалась к локальным особенностям. Carl’s Jr.® полностью локализовал поставки и продолжает развитие через франчайзинг. Как отмечает Роналдо Пангилинан, президент Carl’s Jr.® в России, это очень сильная концепция в сегменте бургеров, с хорошими перспективами и беспрецедентной на сегодняшний момент возможностью для российского предпринимателя открыть франчайзинговый ресторан быстрого питания мирового бренда.

Как Carl’s Jr.® изменил фастфуд

С самого основания Carl’s Jr.® делал ставку на натуральные ингредиенты. Карл Карчер еще тогда, в 50-х, определил ядро аудитории — «молодые и голодные» мужчины 20–35 лет, которые ценят комфорт, большие порции и яркий вкус. Они были готовы платить за качество, поэтому бургер стоил 35 центов, на 20 центов дороже, чем у McDonald’s, и был сделан из 100%-ной говядины.

Команда Карчера всегда придумывала нестандартные для фастфуда блюда. Так, в меню появился бургер из мраморной говядины Angus. Сначала интуитивно, а затем уже осознанно Карчер начал менять само восприятие бургера: из простого фастфуда он превратился в полноценную ресторанную позицию. Carl’s Jr.® показал, что бургер может готовиться из премиального мяса, качественного сыра и ремесленного хлеба, и что за такой продукт не жалко платить чуть больше.

В 1980-х годах, подметив тренд на здоровый образ жизни, Карл Карчер первым запустил привычный сегодня салат-бар и низкокалорийное меню, которое останется с компанией на десятилетия. Чтобы гостю было комфортнее, заказы приносили за столики официанты, а помещения строились с большим количеством посадочных мест, мягкими лавочками и вместительными столиками. Это позволило создать ощущение комфорта, а не «еды на бегу».

Этим новшеством Carl’s Jr.® не ограничились: бренд первым среди сетей быстрого питания ввел оплату банковскими картами и мгновенно увеличил поток клиентов. Также именно в Carl’s Jr.® впервые возникла идея «безлимитного напитка» и появились первые автоматы самообслуживания с газировкой. В 2010-х бренд продолжил пробовать новое и ввел первый в мире бургер c растительным мясом Beyond Meat и первые в мире бургеры с индейкой.

«Когда я вижу рекламу, где заявляют о новом бургере с грибами — понимаю, что у нас такой был с самого начала. Только у нас это не соус с ароматом грибов, а настоящие шампиньоны, которые выкладываются прямо на котлету, с сыром и фирменным соусом. Другой пример — бургер с жареным луком и беконом. Мы долго искали здесь в России, кто сможет сделать жареный бекон нужного качества, поскольку не можем добавлять в меню продукт, если он не обеспечивает вкус высокого качества», — рассказывает Роналдо Пангилинан.

Такой подход применяется ко всему. Carl’s Jr.® не использует полуфабрикаты в меню, поэтому в ресторанах сети нет классических наггетсов. Вместо них — тендерсы, приготовленные из цельного куриного филе в панировке. С бургерами логика та же: основа блюда — мясо, поэтому котлеты делают больше, чем у большинства сетей.

Сейчас минимальный вес мясной котлеты в бургерах Carl’s Jr.® составляет 100 граммов, что больше, чем в стандартном бургере McDonald’s (около 45–70 г) и чем в Burger King (60–80 г). Флагманский бургер Carl’s Jr.® — The Five Star — готовится с 150-граммовой котлетой.

За счет этого бургеры Carl’s Jr.® регулярно попадают в тематические рейтинги и обзоры. Например, портал Delish включил бургер Double Guacamole Bacon Angus в топ-3 фастфуд-бургеров по содержанию белка. В 2015 году продажи сети достигли рекордных $1.5 млрд, что открыло Carl’s Jr.® дорогу в список 500 топовых франшиз по версии портала Entrepreneur — ежегодного обзора самых успешных франшиз США.

Калифорнийские бургеры Carl’s Jr.® в России

В Россию Carl’s Jr.® пришел в 2006 году. Развитием бренда в России занималась компания «Яркая Звезда» — планировалось, что за 10 лет в стране откроется до 300 ресторанов. Начать решили не с Москвы, а с Санкт-Петербурга. Подобный подход использовался и в других странах: например, в Австралии бренд открыл первую точку не Мельбурне или Сиднее, а в Бато-Бей, где живет всего около 11 тыс. человек, и есть лишь один McDonald’s и один KFC. Такой рынок менее конкурентен, а значит на него проще выйти и закрепиться.

Первая точка в Питере открылась в 2006 году на Литейном проспекте, и в тот же год бренд запустил в городе еще четыре ресторана. С тех пор город стал опорной точкой Carl’s Jr.® в стране. Сейчас флагманский ресторан Carl’s Jr.® располагается на Невском проспекте, 20. Именно здесь обучаются все партнеры бренда и управленческие команды, тестируются бизнес-процессы и внедряются обновленные стандарты сервиса.

Источник: Carl’s Jr.®

Параллельно с развитием в Питере сеть начала тестировать модель и в более сложных регионах. Среди них — Норильск. Ресторан Carl’s Jr.® здесь стал одним из первых в российской сети. Позже открылась и вторая точка, и они обе работают до сих пор. Город находится в Арктической зоне, здесь сложная логистика, высокая стоимостью коммунальных услуг и аренды, а также низкий турпоток.

«Норильск — это, наверное, самый сложный регион в логистике. Но при этом два ресторана, которые работают там, — одни из самых рентабельных во всей российской сети Carl’s Jr.® Это объясняется спецификой рынка. В городе ограниченное количество федеральных сетей и практически отсутствует конкуренция в сегменте качественного фастфуда, а аудитория платежеспособная», — объяснил Роналдо Пангилинан.

Опыт работы на Севере стал для сети доказательством жизнеспособности концепции в любом регионе России. «Справились в Норильске, значит, сможем где угодно», — добавил Роналдо. К 2014 году в стране работало порядка 50 точек, и Россия занимала второе место в мире по количеству Carl’s Jr.® вне США — сразу после Мексики.

Почему Carl’s Jr.® не ушел из России

«В 2014 году началась девальвация рубля, рост цен и перебои с поставками, что сильно повлияло на бизнес, и оператор франшизы прекратил работу, — рассказывает Роналдо Пангилинан. — Около 30 ресторанов, которыми управлял прежний мастер-франчайзи, закрылись. При этом на рынке оставались франчайзи — порядка 16 точек. Поэтому головная компания приняла решение не уходить с российского рынка и поддержать тех, кто верил в концепцию Carl’s Jr.®».

В тот период партнерам приходилось напрямую работать с правообладателем — международной компанией бренда CKE Restaurants — по поставщикам, меню, стандартам качества и отчетности. Без локального мастер-франчайзера и единого центра поддержки такая схема усложняла коммуникацию и тормозила принятие решений. Компания CKE Restaurants активно искала нового мастер-франчайзи для России.

Источник: Carl’s Jr.®

Новый локальный мастер-франчайзи по России у Carl’s Jr.® появился в 2021 году — им стала Nevada Russia Franchising Company, LLC. Она получила право запускать собственные точки и развивать сеть через франчайзинг. Тогда компания планировала открыть более 300 ресторанов по всей России, но планы замедлились из-за событий 2022 года. Из-за ухода глобальных партнеров и поставщиков, команда бренда фактически заново выстраивала все рабочие процессы. Но уходить бренд из России не собирался.

«Все ключевые ингредиенты для сети были локализованы в России. Булочки и фирменные соусы делают российские изготовители, котлеты производит компания «Марр Руссия» строго по нашим спецификациям, картофель фри поставляется с завода в Липецкой области. При этом поставки выстроены через распределительные центры в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, чтобы обеспечивать стабильную логистику в разных регионах. Все операционные процессы контролируются собственной IT-платформой, а программное обеспечение работает на базе iiko. Все это позволило сохранить премиальный формат и высокое качество сервиса, за которое нас выбирает аудитория», — отмечает Роналдо.

Сейчас в сети 12 ресторанов в Москве и Московской области, Петербурге, Новосибирске, Чите и Норильске. Летом открылись сразу три новые точки в Северной столице и одна в Москве.

Бургерные Carl’s Jr.® в Москве

Первые рестораны Carl’s Jr.® в московском регионе открылись в 2016 году в VEGAS Крокус Сити и в выставочном центре «Крокус Экспо». «Развитие в Москве осложнилось с самого начала условиями правообладателя: он искал одного франчайзи на весь регион, который открыл бы одномоментно 25 ресторанов. Поэтому сеть долго не заходила в столицу, а рестораны открывались формально за пределами МКАД», — добавил Роналдо.

Сейчас в столице у Carl’s Jr.® четыре ресторана. Последнее открытие в формате фудкорта состоялось в конце 2025 года. Его открыл франчайзи Александр — ресторатор с 25-летним стажем.

Carl’s Jr.® в Москве. Источник: Carl’s Jr.®

С Carl’s Jr.® Александр знаком давно и не раз бывал в ресторанах сети за пределами России — в США, Европе, Казахстане и ОАЭ. По его словам, независимо от страны и города, бренд везде сохраняет одинаково высокое качество продукта. Сейчас Александр рассматривает следующую локацию в Москве. В фокусе — спальные районы. «Следующую точку мы думаем открыть именно в спальнике — для сравнения. Там ниже аренда и по-другому распределяется нагрузка: здесь больше дневного и вечернего трафика, плюс доставка», — объясняет он.

В московских ресторанах Carl’s Jr.® бургеры начинаются от 199 рублей, а знаменитые Five Star стоят в пределах 500–600 рублей. «Основная аудитория московских ресторанов — люди от 18 до 50 лет. Часть приходит целенаправленно, часть случайно — но почти все возвращаются. Если ресторан находится на фудкорте, отлично работает трафик соседних точек: людям становится интересно, они приходят и пробуют, а потом остаются с нами», — рассказывает Александр.

Сейчас фокус развития сместился с количества точек на экономику ресторанов. Ключевой критерий — рентабельность локации. Поэтому каждая из них проходит отбор: глубокий анализ трафика и конкуренции. Бренд ориентируется на магистральные улицы, крупные торговые центры, транспортные узлы и плотные жилые районы.

«У нас есть четкая схема работы с локациями, поскольку от этого зависит до 90% успеха бизнеса. Наши менеджеры выезжают в каждый город, анализируют окружение, считают средние чеки конкурентов и оценивают платежеспособность аудитории. Сколько людей живет и работает рядом, какие у них доходы и сколько они готовы тратить. После этого локация проходит двойное внутреннее согласование в управляющей компании. Только после одобрения УК партнер может переходить к подписанию договора аренды и запуску проекта», — рассказал Роналдо.

Бургер Carl’s Jr.®. Источник: Carl’s Jr.®

В центре Москвы есть сложности со свободными площадями: хорошие локации либо заняты, либо стоят слишком дорого, именно поэтому компания рассматривает спальные районы, где ниже конкуренция за помещения и стабильнее локальный трафик. Форматы могут быть разными: от классического стрит-ретейла до точек на фудкортах. Средняя площадь точки варьируется от 180 до 300 м², а для фудкорта хватает 60 м² — именно столько нужно, чтобы разместить все необходимое оборудование.

«Чтобы открыть ресторан Carl’s Jr.®, нужно вложить от 20 млн рублей. Средний оборот точки — от 6 млн рублей в месяц, а вложения обычно окупаются за два-три года. Главные статьи расходов — фуд-кост, аренда, особенно в Москве, и фонд оплаты труда. Мы не экономим на продуктах и хотим, чтобы качество было в приоритете», — отмечает Роналдо.

Франшиза Carl’s Jr.®: как стать частью легенды

Открыть легендарную бургерную может любой инвестор. Но есть нюансы. «Мы не гонимся за количеством ресторанов. Нам важно, чтобы партнер был не просто инвестором, а включался в управление, разделял наш подход и был готов строить бизнес вдолгую. Новые точки мы запускаем только тогда, когда уверены, что работаем с надежным человеком», — заключил Роналдо Пангилинан.

Сейчас новые рестораны сети открывают в основном действующие партнеры и опытные франчайзи. По словам Роналдо, многие из них после первого запуска готовы открываться снова, причем не только в своем регионе, но и в других. При этом в компании подчеркивают, что франшиза подходит даже предпринимателям без опыта за счет сильной системы обучения Carl’s Jr.®

Каждый новый франчайзи проходит обучение в Санкт-Петербурге: для стрит-ретейла — во флагманском ресторане на Невском, для фудкорта — в действующих точках соответствующего формата. Обучение длится 10 недель, охватывает все ключевые процессы и строится по международным стандартам сети. «Такое обучение позволяет партнеру, даже новичку, понять продукт. При желании любой франчайзи может сам встать на кухню», — говорит Светлана Тихомирова, операционный директор сети.

Она добавляет, что у партнера есть полная поддержка. После выбора и согласования локации подключаются архитекторы и проектировщики, которые адаптируют дизайн ресторана под стандарты бренда и особенности помещения. «Дальше идет работа с оборудованием — установка и настройка кухни. Отдельно мы собираем команду запуска, которая помогает открывать ресторан: налаживает процессы, настраивает IT-системы и помогает выйти на нужный уровень обслуживания», — отмечают в компании.

За каждым франчайзи закреплен личный менеджер, который отслеживает ключевые показатели и помогает по всем вопросам. «Мы постоянно следим за финансовыми метриками и понимаем, какие решения нужно принимать, если что-то идет не так. Кроме того, партнеры получают полноценную маркетинговую поддержку: наш отдел маркетинга регулярно запускает акции, кросс-партнерские проекты и другие инструменты для роста трафика», — подчеркивает Роналдо.

Carl’s Jr.® в Москве. Источник: carlsjr-russia.ru

Качество работы ресторанов контролируется через систему тайных покупателей, регулярные внутренние аудиты и чек-листы для сотрудников. Еще к франчайзи регулярно приезжают бизнес-консультанты, которые проводят проверки и общаются с сотрудниками. Во всех точках действует единое меню, единые рецептуры и стандарты обслуживания. Это принципиальное правило: вкус блюд должен быть одинаковым независимо от города и формата ресторана. Логика простая — гость, однажды попробовавший продукт, должен иметь возможность получить тот же самый вкус в любой точке сети.

Такой подход к стандартам напрямую отражается на экономике франшизы. По словам Александра, в Carl’s Jr.® франчайзер зарабатывает вместе с партнером, а не за счет него. Поэтому доход сети напрямую зависит от оборота ресторана. «Здесь нет наценки на продукты или оборудование, — говорит он. — Это редкость для рынка. Даже при относительно небольшом количестве точек сеть получает цены ниже рыночных. Самостоятельно такие условия вы просто не получите».

Как отмечает Роналдо, показатель EBITDA у сети Carl’s Jr.® — около 17%. Это высокая цифра для сегмента фастфуда, которая показывает сбалансированную модель и грамотное распределение затрат. Окупаемость инвестиций составляет от 24 месяцев.

Carl’s Jr.® продолжает развивать сеть в России по франчайзингу. В планах бренда открыть еще три ресторана — в Санкт-Петербурге, Пскове и Чите, и в течение следующих двух лет увеличить сеть минимум в 2 раза. В фокусе — города-миллионники, транспортные узлы, перспективные фуд-холлы. На сайте бренда можно не только оставить заявку на открытие франшизы, но и предложить помещение.

«Мы рады, что остались в России, и ни разу не пожалели о своем решении. Будем развивать бренд, радовать гостей качественными калифорнийскими бургерами, развивать бизнес партнеров-франчайзи — действующих и тех, кто присоединиться к сети в будущем, — и поддерживать местных поставщиков. Я верю в бренд, поэтому продолжаю здесь работать, и приглашаю присоединиться к международному бренду Carl’s Jr.® тех, кто давно мечтал о такой возможности», — заключил Роналдо Пангилинан.

Условия открытия ресторана Carl’s Jr.® — на сайте.

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