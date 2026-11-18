Роспотребнадзор перечислил главные признаки внебольничной пневмонии. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Вместе с сезонными вирусами, которые массово гуляют сейчас по России, в бой могут вступать и бактерии. Многие больные часто жалуются на сильный кашель и одышку. Они могут быть признаками внебольничной пневмонии или воспаления легких. Так проявляется осложнение вирусной инфекции при присоединении бактериальных возбудителей, отмечают в Роспотребнадзоре.

Внебольничную пневмонию чаще всего вызывают именно бактерии – пневмококк (основной провокатор пневмонии) и микоплазма. Но могут к ней привести и вирусы - респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), гриппа, аденовирусы, метапневмовирус человека и, конечно, ковид.

Но что бы ни спровоцировало воспаление легких, важно знать симптомы, чтобы не запустить болезнь и вовремя начать лечение.

Вот такие симптомы приводит Роспотребнадзор:

* сильный, изматывающий кашель,

* одышка,

* боль в груди,

* отделение мокроты (но не всегда),

* слабость и утомляемость,

* сильное потоотделение по ночам.

Тяжелее всего пневмония протекает у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями. Если чувствуете несколько симптомов – немедленно обращайтесь к врачу, чтобы начать лекарственную терапию.

Не занимайтесь самолечением! От того, какой возбудитель вызвал пневмонию, зависит и метод лечения – антибиотики или противовирусные.

КСТАТИ

Методы профилактики

Основной защитой считается прививка от гриппа. Но не менее важны прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции.

Особенно важно их сделать тем, у кого есть хронические заболевания (патологии легких, сердечно сосудистой системы, метаболические нарушения), лишний вес и ожирение. А также тем, у кого случаются частые осложнения после перенесенных ОРВИ.

Ну и, конечно, не стоит забывать основные методы профилактики:

* Сбалансированное питание, с преобладанием овощей и сезонных фруктов, ягод.

* Здоровый образ жизни (отказ от вредных привычек).

* Стабильный сон (старайтесь ложиться не позднее 23 часов и спать не менее 8 часов).

* Меньше контактировать с заболевшими людьми и стараться не появляться в общественных местах в сезон ОРВИ и гриппа.

* Одеваться по погоде (в холода – многослойно).

* Не забывать мыть руки после улицы.

* Чаще проводить влажную уборку и дважды в день проветривать помещения, особенно спальню.

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