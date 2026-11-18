Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Московские специалисты продолжают внедрять умные алгоритмы в клиническую практику, увеличивая круг задач, с которыми успешно справляются цифровые помощники. Теперь доступны 19 сервисов, в их числе новый ИИ-сервис для выявления признаков артроза коленных суставов по рентгеновским снимкам.

- Москва последовательно выстраивает систему применения искусственного интеллекта в медицине. Через платформу «МосМедИИ» этот опыт становится доступен всей стране. К ней подключены уже более 2500 медицинских организаций из 77 регионов России, за последний месяц также присоединились Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подключаются и федеральные структуры, в том числе Федеральное медико-биологическое агентство России. Всего с помощью «МосМедИИ» проанализировано уже свыше 21 миллиона исследований.

Столичные медики активно расширяют список задач, которые можно доверить умным алгоритмам – теперь новый сервис выявляет признаки остеоартроза коленных суставов и помогает определить стадию заболевания по рентгеновским снимкам. Однако искусственный интеллект выступает дополнительным инструментом для специалиста — окончательное решение о диагнозе принимает врач.

Среди других возможностей платформы — анализ маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки и позвоночника, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Регионы могут выбирать сервисы под свои задачи и при необходимости менять их.