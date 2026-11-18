В Каире открылась российско-африканская конференция клуба «Валдай». Фото: ru.valdaiclub.com

Международный дискуссионный клуб «Валдай» и египетский Центр информации и поддержки принятия решений при правительстве АРЕ (Арабской Республики Египет) проводят сегодня в Каире четвертую Российско-африканскую конференцию на тему: «Сотрудничество России и стран Африки в современном мире».

Конференцию открыли своими выступлениями Председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий и заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко. Египетскую сторону на открытии конференции представлял помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари.

Было заметно, что многие участники находятся под большим впечатлением от необычайно успешного Третьего саммита Россия-Африка, прошедшего в конце октября в Москве. Говорилось об уходе от неоколониальных практик Запада, о ценности суверенитета и опоры на свои кадры.

Сегодня Африка все чаще требует от партнеров-инвесторов не вывозить сырье в Евросоюз и США, а перерабатывать его на месте; создавать рабочие места для местных жителей. Например, Нигерия буквально заставила западный бизнес построить на ее земле нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Принявший нынешнюю конференцию Египет добивается от западных партнеров продажи ему реальных технологий.

Важное место на конференции заняла и тема ухода жаркого континента от кабальных условий кредитования, часто навязываемых Западом.

Доктор наук Хеба Абдель Мунейм, представлявшая Центр информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта, привела факты об экономических проблемах страны: с Запада в Египет текут в основном «горячие деньги» инвесторов-спекулянтов, которые моментально исчезают при первом намеке на трудности.

Глава клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил: средний возраст африканца – 20 лет, а 60% населения континета – люди моложе 25 лет. Такая ситуация ставит, по словам Быстрицкого, «непростую задачу социализации». Молодежи надо дать образование, шанс на лучшую жизнь. На эту тему выступили представители НИУ ВШЭ, РУДН, других российских университетов. А хозяева мероприятия поддержали идею «африканских стипендий» для наших молодых ученых, которые хотели бы учиться и передавать свои знания в Африке.