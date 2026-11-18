«Чтобы стать успешным, нужно родиться талантливым». Фото: Личный архив Любови Успенской

У Любови Успенской за этот год произошло много событий - и дома, и в творчестве. Обсудили с певицей (а теперь еще и автором своих песен) основные события уходящего года и планы на будущее. Сайт KP.RU поговорил с певицей и о карьере дочери, и о вокалистах из шоу «Ну-ка, все вместе!», где мы увидим Любовь Успенскую в конце ноября.

«Уверена, что Таня будет большой звездой»

- Этот год ваш по восточному (китайскому) календарю. Вы родились как раз в год Лошади. Почувствовали, что он был особенно благоприятным для вас, ваших близких?

- Я пахала как лошадь - очень много работала. Практически без перерывов выступала, снималась. Много времени посвятила своей дочери, которая выступала, участвовала в телевизионных проектах. А я была ее продюсером, из-за этого даже пришлось переносить некоторые свои концерты.

Любовь с дочерью Татьяной. Фото: Личный архив Любови Успенской

- В ноябре у вас тоже много концертов. Дочь Татьяна сейчас принимает участие в вашей концертной программе? Какая у вас любимая с ней дуэтная песня и почему?

- Она сейчас со мной работает в концерте, потому что это самый лучший способ, самый лучший вариант для того, чтобы практиковаться. Потому что, допустим, съемка в студии или участие в каком-то проекте и концертная сцена - это не одно и то же. Отработать концерт так, чтобы тебе люди аплодировали и зарядились твоей энергией, - это серьезный труд. И у моей дочери это получается. Я хочу, чтобы Таня практиковалась, и постепенно мы собираем для нее концертную программу. Она записала уже несколько песен собственного сочинения, и они проходят на ура. Сейчас готовимся спеть дуэтную песню - эта работа в процессе. Любимые дуэты у нас с дочкой - это романсы «Розы не говорят» и «Положи на стол ключи». И, конечно, наша прекрасная песня «Мольба», там такие проникновенные стихи, их написала Мария Захарова.

- Вы, как продюсер Татьяны, какие делаете выводы о продвижении артиста сегодня на эстраду, где большая конкуренция? Что нужно, чтобы стать успешным, востребованным артистом? Что есть у Татьяны для этого и какие у нее задачи, чтобы двигаться дальше?

- Для того чтобы стать успешным, нужно родиться талантливым. Я считаю талантливым не того человека, который решил, что он вдруг может петь, а того, кто сочиняет, знает, чувствует музыку, из которого она прет. Человека, который живет ею и из которого не надо делать музыканта. Таня - как раз такой вариант, как и я. У меня никогда не было продюсеров, я никогда не занималась вокалом у профессоров, я всего достигла сама. Уверена, что Таня - такая же, как я, только ей немножко повезло. Я прошла очень долгий путь, чтобы добиться того, чего я добилась сегодня, а Тане будет проще, потому что у нее есть такая мама, которая может подсказать, поможет избежать ошибок. Поэтому я рассчитываю на то, что Таня будет большой звездой. Я уверена в этом.

Фото: Личный архив Любови Успенской

«Открытие года - сама пишу песни»

- Вы приняли участие в съемках восьмого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». В этом проекте как раз дают шанс талантливым людям заявить о себе в эфире. Если сильный вокалист собрался прийти на этот проект, то какой бы вы ему дали совет? Чем цеплять публику и жюри?

- Это хороший вопрос. Потому что бывает так: выходит талантливейший вокалист и подбирает для исполнения не ту песню. И это провал. Очень важно попасть в свою песню. Были случаи, когда выходил певец с прекрасным голосом, но песня не раскрывала полностью его возможности. Я об этом говорила и просила спеть что-то еще. И когда участник исполнял другую песню, которую хотел, но не выбрал, - оказывалось, я была права. В общем-то это самое главное - найти свою песню.

- Вы голосуете за вокалистов на этом шоу сердцем (понравился или нет) или с учетом вокальных данных? Что важно сегодня на эстраде, чтобы узнали и полюбили?

- У меня должны мурашки пойти по всему телу. Для этого не надо кричать, не обязательно показывать возможности голоса. Для меня важно, чтобы в исполнении была душа, индивидуальность, чтобы там были чувства. К счастью, я не одна такая, и меня поддерживают многие коллеги.

- Соглашусь с вами, что главное для артиста - это песня. Люди знают и любят многие ваши композиции. Разных периодов. Сегодня, по внутренним ощущениям, какая песня в вашем сердце откликается больше всего и созвучна с внутренним настроением?

- Это песни, которые я сама написала и выпустила в этом году, - «Я не знаю, что со мной» и «Храм». Горжусь, что у меня это получилось. Никогда не думала, что во мне заложен еще такой дар. На песню «Храм» был снят потрясающий клип, со смыслом, душой, глубиной. Это стало открытием года - я поняла, что готова и могу писать музыку и стихи. Я считаю себя прекрасным кулинаром - умею очень вкусно готовить, мне кажется, что я лучше готовлю, чем пою. А теперь узнала о еще одном своем таланте, надеюсь, что это было только начало, и еще напишу и запишу больше песен.

- Сегодня многие артисты кому-то подражают - более успешному у нас или на Западе. Ваша фирменная манера исполнения стала отличием Любови Успенской. Поэтому вас невозможно спутать с другим артистом. Так поет только Успенская. В какой момент эта индивидуальность сформировалась?

- Раньше не задумывалась, что во мне что-то есть такое - индивидуальное. Я это поняла, когда снималась в телепроекте, где мне нужно было спеть чужую песню и изменить свой голос. Режиссеры пытались добавить другой тон, другой тембр - ничего не получилось, мой голос узнаваем, что бы я с ним ни делала. Когда пыталась по телефону кого-то разыграть, изменив голос, - никто не понимает, что я разыгрываю: «Люба, это ты?» Поняла - в моем голосе и есть индивидуальность. Кстати, когда кто-то пытается подражать, имитировать мой голос, то у них не получается ничего похожего. А многих известных артистов легко копируют, и невозможно понять, кто оригинал, а кто - нет.

- Любовь Успенская - это бренд. Известные песни, живой вокал, полный зал. Как вы думаете, такой результат в большей степени сложился благодаря трудолюбию, умению выбирать репертуар или все-таки для артиста талант на первом месте? Что стало главным в вашей истории успеха?

- Бог дал мне такой талант, что я чувствую, какая песня будет успешной. Благодаря хорошему вкусу я чувствую музыку. Многие артисты исполняют песню, а через год или два о ней никто не помнит. Моим песням уже по 35 - 40 лет, а они все еще популярны. Не буду называть много, но можно вспомнить «Карусель», «Пропадаю я», «Гитара мается», «Монте-Карло»…

- «К единственному нежному», «Кабриолет», «А я живу красивая», «По полюшку» - можно долго перечислять…

- Не так уж много певцов, которые 55 лет на сцене, а их песни все еще популярны. Это редкий случай. Говорю это не с целью хвастовства - это жизнь показала. Правильный выбор песни и ее подача, чутье, исключительное понимание того, что я делаю, - это и есть успех моей многолетней работы.

Я поняла еще один важный момент: чем дальше - тем больше я набираю скорость, обороты. И сегодня я не стою на одном месте - работаю, записываю не только свои песни, но и фиты с известными рэперами. Много планов на 2027 год. Надеюсь, что осуществлю все свои задумки.

Артистка присоединится к сотне в проекте «Ну-ка, все вместе!». Фото: Канал «Россия 1»

«В доме у нас идиллия»

- Сейчас формируются графики новогодних корпоративов. У вас по традиции будет все плотно. Как отмечаете Новый год?

- У нас традиция провожать старый год с близкими: это люди, которые со мной работают, которые меня окружают, - семья, мои музыканты, домашние работники. Мы все собираемся за столом, а потом я выезжаю для того, чтобы отработать несколько корпоративов. Обычно до 5 или 6 утра работаю. Ничего не меняется.

- Нередко звезды жалуются на свой персонал. Услышала историю, что у вас живет помощница по хозяйству, которую вы пригласили к себе с младенцем. Помогли и с работой, и с жильем. Это правда?

- Да, я действительно помогла домработнице, она не видела свою дочку 5 лет, та жила в Польше, родила ребенка. Я приложила все усилия и привезла женщину с ребенком в Россию. И наконец-то семья воссоединилась.

- Что вам нужно для внутреннего спокойствия, для хорошего настроения? Есть все для этого или еще чего-то не хватает?

- Иногда подводит здоровье - бывает, что встану утром после самолета, а спина болит. Вот такие моменты, конечно, мешают. А в целом у нас в доме такая идиллия… Таня очень помогает, она сейчас стала настолько близкой мне, как никогда раньше не была. Даже от маленькой, даже до всех неприятностей от дочери я никогда не чувствовала такой любви, какую я чувствую сейчас. Таня - потрясающий человек, она хороший помощник и советчик мне во всех сферах, и в плане музыке тоже. У Тани есть талант - она, как и я, хорошо слышит и чувствует музыку. В принципе, я довольна сегодня своим положением и надеюсь, что следующий год будет удачным не только для меня, но и для всех россиян. Как я пою: «Россия! Я верю в твои силы, узнаешь ты, где правда, а где ложь. Настанет день, Россия, и ты святые крылья обретешь...»

Россия 1.

«Ну-ка, все вместе!» 12+

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