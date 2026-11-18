Фото: пресс-служба МИМФ-2026

Одно из главных событий года в медиаидустрии – Московский Индустриальный Медиафорум-2026 подвел итог работы трех дней. В течение этого времени порядка 90 экспертов рассматривали тему взгляда медиа на культурный код с разных сторон. В том числе – делились новаторскими решениями и опытом внедрения перспективных технологий при создании контента.

Всего в форуме приняли участие более 3000 человек, в том числе представители ПФКИ, АНО «Национальные приоритеты», «Комсомольской правды», ИРИ, киностудий Горького, «Ленфильм», «Союзмультфильм», Госфильмофонда России, телеканала «Россия-Культура», платформы «Смотрим» и ряда других организаций.

Участники МИМФ-2026 говорили о транслируемых смыслах и сохранении коллективной памяти – живущей, в том числе, в цитатах из советских фильмов. Делились опытом создания проектов с государственной поддержкой и намечали пути популяризации локальной культуры с помощью медиа. Искали актуальных героев для детей и взрослых и дискутировали о новой жизни архивного контента.

Фото: пресс-служба МИМФ-2026

Запрос на честность и искренность

Чтобы транслировать культурный код современному поколению, важно понимать, «чем оно живет». Результаты исследования восприятия традиционных ценностей в контенте представила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль. Она отметила, что сегодня они из теоретической истории становятся прикладным инструментом, влияющим, с одной стороны, на сценарий, с другой – на маркетинг.

- То, какой посыл заложил автор – абсолютно не равно тому, какой посыл считал зритель, – подчеркнула она. - Поэтому так важно изучать восприятие разных аудиторий.

В чем-то они сходятся – например, в запросе на честность и искренность. Но вот представления о сильном герое отличаются – достаточно посмотреть на восприятие Данилы Багрова из фильма «Брат». Если миллениалы видят в нем «своего» и чаще готовы оправдать его методы, то зумеры не принимают его жизненный путь как ролевую модель.

Также Мария Щербаль выразила мнение, что современным фильмам и сериалам нужны яркие сцены, которые можно посмотреть отдельно. Новое поколение предпочитает запустить видео в ускоренном режиме и отвлечься на другие занятия. Выразительный эпизод – то, что может удержать внимание и привлечь новую аудиторию.

Также спикер подчеркнула: лишь часть молодых зрителей готова смотреть тяжелые истории, тогда как большинство из них дозирует эмоциональную нагрузку. При этом зумеры слабо откликаются на лозунги, фокусируясь скорее на том, какой выбор человек делает в отношениях. Поэтому ценности важно транслировать через поведение героя.

Фото: пресс-служба МИМФ-2026

ИИ – враг или друг?

- У 36% жителей нашей страны от 3 до 5 лет уже есть собственный телефон! – заявил заместитель генерального директора Mediascope Виктор Пинчук и добавил, что если когда-то вызовом было появление кнопочного мобильника, то в наши дни ИИ интегрируется в медиа и дает возможность создавать любой контент.

Тому, как индустрия живет в эпоху искусственного интеллекта, на МИМФ-2026 уделили особенное внимание. Участники дискуссии, посвященной ИИ и персонализации культурного опыта, могли лично убедиться в силе новых технологий – в сессии принял участие арт-директор XOVP Константин Королев в компании высокотехнологичного «спикера» – робота «Гарика». Последний программируется с помощью искусственного интеллекта и может вести себя как полноценный собеседник. Участники в разных плоскостях обсудили использование ИИ-агентов – как они работают в качестве посредников между культурным контентом, брендами и аудиторией, этические и коммерческие аспекты их применения, технологические возможности и ограничения при персонализации культурного опыта, а также то, что искусственный интеллект может дать индустрии в ближайшем будущем.

Фото: пресс-служба МИМФ-2026

Руководитель департамента перспективных исследований ИРИ Алексей Буньков в качестве тенденций, связанных с влиянием ИИ, выделил изменение цепочек производства и доставки, возможность для любой платформы стать медиа, появление новых видов медиапродукции, масштаб потребления ИИ-контента, меняющиеся требования к кадрам, влияние на рынок труда и базовые навыки специалистов. Один из примеров: по данным одного из свежих исследований, свыше 20% книг с 2023 по 2026 годы (на основе проверки 14,4 тыс. книг) на четверть и более созданы искусственным интеллектом. При этом отдельные решения ИИ используются и в современном библиотечном пространстве, о чем рассказал руководитель проектного офиса «Нейросети Ленинки» и центра стратегических инноваций Российской государственной библиотеки Намиг Керимов. Среди приоритетных направлений внедрения ИИ – катологизация, поиск по фондам, структурирование и т.д. В ряде случаев искусственный интеллект заходит еще дальше: например, позволяет создать телеканал с использованием ИИ-агентов, которому не требуется ни редактор, ни дизайнер. О таком сервисе («fastplay») рассказал директор проекта «Медиалогистика» MSK IX Григорий Кузин.

Несмотря на активное внедрение ИИ в медиаиндустрию, ее потребность в талантливых и эффективных кадрах остается высокой. Передать новому поколению знания и опыт – то, чему на МИМФ традиционно уделяют время и внимание. И нынешний форум поддержал традицию: программа «Дня будущих специалистов» включала в себя серию мастер-классов по разным тематикам. Участники узнали секреты продюсирования социально-преобразующего контента, узнали больше о теории поколений и эффективной коммуникации, цифровизации и сохранении контента, а также развенчали девять «страшных мифов» о работе в кино.

Фото: пресс-служба МИМФ-2026

КСТАТИ

МИМФ-2026 прошел в Технопарке НТВ с 11 по 13 ноября и был организован при участии Телекомпании НТВ и «Медиа-Коммуникационного Союза». Генеральным информационным партнером мероприятия выступило Информационное агентство России ТАСС, стратегическим партнером – Rambler&Co.

Информационные партнеры медиафорума: «Комсомольская правда», «Российская газета», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Ведомости», Европейская медиагруппа, «Кабельщик».