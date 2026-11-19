Ростислав считает, что возможность проявлять фантазию - это всегда интересно. Фото: Persona Stars

Харизматичный Ростислав Бершауэр, имеющий за спиной под сотню ролей, мощно взмыл ввысь после двух популярнейших и совершенно разных проектов: спортивной драмы «Вне игры» 18+ и трэш-комедии «Мылодрама» 18+. Теперь артист не перестает работать, раз за разом успешно осваивая главные роли («Золотое дно» 18+, «Гипнозис» 18+, «Первый класс» 18+). В продолжении культовой ретродетективной франшизы «Мосгаз» - дело № 12 посвящено махинациям автомобильной мафии в южных портах - у Ростислава сложная и дуалистичная роль. Его персонаж Олег Белозерский - автомеханик и друг главного героя Виталия Лурье (Филипп Янковский), у которого арестовывают сына по подозрению в убийстве. Сайт KP.RU решил выяснить у Бершауэра, почему народ так потянуло на детективы, насколько интересно играть героев-перевертышей и чем может отличаться качество отцовства в разные годы.

«Людям надоели слишком простые истории»

- Ростислав, не могли бы раскрыть слегка характер вашего персонажа в очередной части «Мосгаза»? Как создавали этого героя, была ли отправная точка или зацепка, от которой двигались?

- Мне было интересно, как у этого человека получилось столько времени копить в себе то, что было накоплено (без спойлеров! - Авт.). Как это возможно? Я попробовал зацепиться за это - и этим, собственно, было все пронизано. Старалсяпронести это размышление и решение через каждую сцену.

А в «Мосгазе. Дело № 12» - друга главного героя в исполнении Филиппа Янковского. Фото: Анна МИТРОХИНА/Первый канал

- Это точно не «умный пьяница», которых вам часто поручают, и точно не самый хороший человек. Отрицательных, двуликих персонажей воплощать, придумывать интереснее?

- А нет никаких отрицательных персонажей. Есть герои, которых все вокруг считают «отрицательными». Да, в этом есть своя логика - и человек живет в ней, купается. Но в принципе вряд ли кто-то на свете считает себя отрицательным персонажем. Так что найти отправные точки для образа было несложно. Что касается интереса, то часто бывает так, что такие персонажи прописаны как будто интереснее и разнообразнее - хотя сейчас и других тоже хорошо выписывают. Что касается двуличности, то это всегда сложнее и тем занятнее: надо найти эти разные грани, стороны внутри себя, и оправдать это. Конечно, это то, чем стоит заниматься внутри моей профессии.

- Вы понимаете внутреннее состояние человека, который идет на такие… неоднозначные решения и поступки?

- Лично я не понимаю. Но как человек. А как актер пытаюсь разобраться - что должно происходить с героем внутри, чтобы он пришел к этому? Белозерский просто не запрещает себе абсолютно ничего. Снимает с себя замки, которые есть у других, и делает то, что задумал. Окружающих людей для него практически не существует. Даже когда зарождается любовь внутри, достаточно быстро разбирается и с ней - настолько быстро, что становится непонятно: а это точно была любовь? Осталось только одно темное чувство...

В сериале «Вне игры» 16+ актер сыграл роль футбольного скаута Фила. Фото: Кадр из фильма

- В настоящее время наблюдается буквально бум на детективы разных сортов: ностальгические, современные, сериалы про маньяков, подкасты с психиатрами и криминалистами, даже культовую программу «Криминальная Россия. Современные хроники» перезагрузили. С чем связан такой ажиотаж, как считаете?

- Видимо, людям надоели слишком простые, линейные истории. Ведь всегда интересно смотреть за чем-то сложным. В детективах интересно наблюдать не столько за психологией внутри истории, сколько за развитием событий, за поворотами сюжета. И пока он развивается, всегда интересно фантазировать - как будет в этой ситуации, а как в другой, куда повернут. Возможность проявлять фантазию - это всегда интересно. Почему это востребовано сегодня? Сложно сказать. Вкусы у всех разные. Не думаю, что слезливые мелодрамы перестали пользоваться спросом. Просто борьба добра со злом, особенно если в деле умные люди, - это интересно и правильно. Всегда хочется, чтоб добро победило. А если вдруг побеждает зло, то зритель сокрушается: «Ну вот, как в жизни!». И сравнивает с тем, что происходило с ним.

- Лично вас истории про маньяков и ОПГ будоражат?

- Совсем нет. Про ОПГ обычно неправда. Про маньяков? Тоже мимо.

В проекте «Искусство соблазна» 18+. Фото: Кадр из фильма

«Не получается правильно отдыхать»

- Какая тема - в кино, ТВ или книгах - особо занимает вас в последнее время? Может быть, ИИ?

- Меня занимают последовательные истории, которые развиваются из одной точки и приходят в другую. Туда, куда совсем не ожидал. Это могут быть и детектив, и обычные человеческие отношения. Именно это и интересно - наблюдаешь и не знаешь, чем закончится. Или знаешь, но не понимаешь, как к этому может прийти, - и следишь с интересом. И с фильмами так же, и с книгами. Правда, с книгами иногда случается разочарование: читаешь-читаешь, переживаешь, что же будет с героем, ух ты, а там раз - и совсем вялая мотивация в итоге. А мотивация - что в комедии, что в драме - должна быть твердой, многогранной и полноценной. Персонаж всегда должен быть наполненным.Что касается искусственного интеллекта, то это никак меня не занимает. ИИ - это разнузданный справочник. И серьезно воспринимать его не могу.

Ростислав с дочерью Софией. Фото: Личный архив Ростислава Бершауэра

- Общение с детьми становится отдушиной для вас? Как вы проводите время вместе?

- Конечно. Это прекрасно. Дочь (София, 20 лет) уже взрослая, пытается строить самостоятельную жизнь. Очень интересно наблюдать, как это происходит.

- Вносите коррективы?

- Вмешиваться ни в коем случае не нужно. Только если спросит сама. Помогать пытаюсь, да.

Бершауэр с младшим наследником. Фото: Личный архив Ростислава Бершауэра

- А сын?

- Мелкий (1 год и 8 месяцев, имя не раскрывается. - Авт.) растет. Открывает для себя этот мир. Начинает потихоньку понимать, что не только мама, но и папа тут вообще-то есть и тоже важен. Это, конечно, нежит мое сердце. Скажем так.

- А каковы ощущения от отцовства во взрослом возрасте? Они отличаются от тех, что были 20 лет назад?

- Как ощущения - нет. Другой вопрос, что я уже был готов к этому, поскольку у меня была дочь. Вот когда она родилась - мир реально перевернулся. Хотя дочь была совсем не ранняя, мне было 35 лет. И все же. Так что теперь, когда родился сын, счастье было того же качества, что и 20 лет назад, но подготовленность иная. Опыт уже есть.

- В одном из интервью вы подмечали (сетовали), что все мы куда-то и зачем-то несемся, не всегда осознавая в этой инерции смысла забега. А вы чувствовали себя белкой в колесе? Это грустное ощущение?

- Пока растет ребенок и формируются отношения с ним, практически не успеваю ощутить ничего - так что да, возможно, есть некое внутреннее ощущение белки, бегущей в колесе. Это странно. Как будто жизнь проносится - и ты не успеваешь осознать, что происходит. При этом, повторюсь, счастье в этом огромное: ребенок открывает мир заново - и я вместе с ним.

- Вы говорили, что как такового отпуска у вас не бывает - и все же: есть план (или хотя бы мечта) на Новый год? Как хотели бы провести праздник и каникулы? Родная Сибирь, теплый юг или, к примеру, сказочная Камчатка…

- Планов нет. Во-первых, дорого стало куда-то ездить или летать. Во-вторых, у меня не получается правильно отдыхать. Может, что-нибудь придумаю ближе к дате. А может, и нет. Но ребенок-то у нас маленький - это диктует определенные условия, от этого и будем отталкиваться. Пока ничего не знаю. Как-то вообще стерся этот праздник для меня...

- Как это?!

- Так вышло. Раньше старался всегда работать в Новый год максимально активно. И, видимо, тогда утратил ощущение праздника, волшебства в этот день - прям чтоб бах: и бабочки (необязательно в животе, хотя бы над головой)! Теперь вот с этим живу. Посмотрим, что получится. Может, в этот Новый год будет иначе. Может, нет.

Первый канал.

«Мосгаз. Дело № 12:

Южный порт» 16+

Пн. - чт./22.00