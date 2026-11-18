С 2027 года страховка по некоторым вкладам повысится с 1,4 млн до 2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Согласитесь, мы привыкли к хорошему. И даже забыли о том, что деньги в банках могут пропадать. Хотя в 90-е годы, в начале 2000-х и даже в 2010-е это было повсеместно. Банки лопались еще как. Особенно во время дефолта 98-го года. Чтобы хоть как-то защитить наши деньги от этой лотереи, в России появилась система страхования вкладов. А за последние годы еще и надзор ужесточился. Поэтому банки стали лопаться реже.

Да и тех, которые банкротятся, обычно спасают. Их выкупают другие участники рынка. А деньги на спасение выделяет Центробанк. То есть, клиенты вообще не теряют. Даже если держат на счетах деньги свыше страхового лимита. Он, кстати, несколько раз менялся. И сейчас составляет 1,4 млн рублей.

Разные инициативные товарищи время от времени лоббируют повышение этого лимита. Например, до 2,8 млн рублей. Это было бы логично с учетом того, что за прошедшие почти 12 лет инфляция превысила 100%, то есть цены выросли более чем вдвое. Тем не менее общий лимит остается прежним. А вот точечные изменения происходят.

В среду Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о дополнительной страховке долгосрочных вкладов (от трех лет). По ним компенсация составит 2 млн рублей. Это та сумма, которая защищена на 100%. Ее очень быстро вернут клиенту. В этот же список входят и безотзывные сберегательные сертификаты. По ним ставки обычно выше, чем по вкладам. Но и ограничений больше. Поэтому логично, что и страховка по таким долгосрочным продуктам должна быть выше.

Еще одно важное изменение – лимит по эскроу-счетам вырастет с 10 млн до 30 млн рублей. Эти счета используются при покупке недвижимости в новостройке или при строительстве частного дома. Клиент банка кладет на эскроу-счет деньги, а подрядчик получает к ним доступ только после того, как выполнит свои обязательства. То есть, достроит дом и отдаст покупателю ключи.

И самое главное – «суммы возмещения по таким вкладам будут рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам», уточнили в Госдуме. То есть, в общей сложности, деньги в одном банке могут быть защищены на 33,4 млн рублей (30 + 2 = 1,4 = 33,4: эскроу-счет, долгосрочные и обычные вклады).

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Как менялась страховка по вкладам

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли бояться банкротства российских банков?

Эта тема периодически всплывает. Кто-то запускает ее в информационное поле. Но риски здесь сильно преувеличены. Банковская сфера, несмотря ни на что, чувствует себя прекрасно. В прошлом году чистая прибыль составила 3,5 трлн рублей. В этом, по оценке ЦБ, может перевалить за 4 трлн.

Кроме того, если посмотреть статистику ЦБ, банкротства кредитных организаций стали настоящей редкостью. В прошлом году было зафиксировано всего три случая, а с начала этого – два. И это были мелкие региональные банки. Сравните с 2016 годом, когда обрушились сразу 88 банков - на фоне замедления экономики и массовой чистки банковского сектора, которую устроил тогда Центробанк.

Итого. Если держать деньги в системно-значимых банках или в банках из Топ-30, риски того, что они вдруг лишатся лицензии, стремятся к нулю. И с большой вероятностью в ЦБ просто передадут проблемные активы другому участнику рынка. То есть, люди ничего не потеряют. С другой стороны, хотя бы минимальный риск, но остается. Поэтому в одном банке лучше держать не выше лимита страховой суммы. Если денег больше, распределите их по нескольким крупным банкам. Так точно будет надежнее и спокойнее. А перекидывать деньги между своими счетами в разных банках можно без комиссий в пределах 30 млн рублей в месяц.