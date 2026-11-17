Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области

В правительстве Новгородской области прошла рабочая встреча губернатора Александра Дронова и министра образования Дмитрия Яковлева, которые обсудили развитие региональной системы образования. Министр представил отчет об итогах экзаменационной кампании, работе профильных классов и мерах поддержки педагогов.

Поддержка талантов

В этом году выпускники Новгородской области показали достойные результаты на ЕГЭ. Как сообщил Дмитрий Яковлев, 59,3% школьников набрали 60 и более баллов. Двадцать три человека получили максимальные 100 баллов на экзаменах. Регион даже перевыполнил план, установленный Министерством просвещения РФ, по развитию естественно-научного и математического образования. Планировалось, что 32,5% школьников выберут эти предметы, а на деле их выбрали и хорошо сдали более 35%.

Подготовка школьников к экзаменам во многом зависит от квалификации учителей и их постоянного профессионального роста. Такие возможности открывает соглашение региона с федеральными партнерами — Агентством стратегических инициатив, Сбером и Фондом развития физтехшкол МФТИ.

Губернатор поручил проработать вопрос о расширении мер поддержки талантливой молодежи. В этом году студентам и школьникам, добившимся высоких результатов в учебе и науке, уже вручили губернаторскую стипендию в размере 27 тысяч рублей.

«Мы рассматриваем возможность с 2027 года установить дополнительные меры поощрения, - сообщил глава региона. – Это будет единовременная премия 50 тысяч рублей победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А также 100 тысяч рублей ребятам, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в НовГУ. Поощрять будем и педагогов, которые помогают детям достигать высоких успехов. Нужно проработать вопрос с финансовым блоком».

Министр также доложил о ходе рассмотрения вопроса об оплате труда воспитателей детсадов и учителей. На сегодня средняя зарплата воспитателей в регионе — 51 700 рублей. Совместно с министерством финансов проработан вопрос о повышении этой суммы в следующем году на 10% — до 57 тысяч рублей. Кроме того, экспертам предстоит решить задачу по увеличению окладной части зарплаты учителей до уровня МРОТ.

Рабочие профессии в приоритете

Продолжая тему общего образования, министр рассказал о внедрении единой модели профориентации. В настоящее время в Новгородской области действуют 235 профильных предпрофессиональных классов. Больше всего среди них агроклассов — 44.

Подготовка специалистов ведется с учетом запросов экономики. В этом году при приеме в колледжи и техникумы число бюджетных мест выросло почти на 100. Это поможет обеспечить кадрами новгородских работодателей. Помимо гарантированного трудоустройства, студенты могут учиться на высокотехнологичном оборудовании. В этом году в техникумах и колледжах региона появилось оборудование на 117 млн рублей. Его передали в том числе организации-партнеры после проведения Чемпионата высоких технологий.

«Ребята учатся на самом современном оборудовании. Молодежь видит, что рабочие профессии востребованы и понимает, что можно стать профессионалом высокого уровня, обучаясь в колледже, участвуя в программе „Профессионалитет“», — отметил Александр Дронов.

Капремонт по-новому

Особое внимание в докладе министра уделили капитальному ремонту школ, детских садов и общежитий. Напомним, программа модернизации школьной системы образования стартовала в 2022 году. С тех пор отремонтировали 67 школ. В 2026 году капитальный ремонт прошел в 11 школах Новгородской области. На следующий год запланировано столько же. При этом подход к ремонту изменился. «Мы заканчиваем ремонт школ не к концу календарного года, а к началу учебного. Чтобы в День знаний, 1 сентября, дети и преподаватели могли прийти и начать учебу в отремонтированном здании. Считаю, что эту практику необходимо продолжать», — подчеркнул Александр Дронов.

Кроме того, в этом году капитально отремонтировали шесть детских садов. В планах на 2027 год — еще семь. До конца 2026 года также завершат капремонт двух учебных корпусов СПО и трех общежитий.

В завершение встречи министр поблагодарил губернатора за инициативу проведения конкурса «Новгородский учитель». В этом году конкурс прошел впервые и оказался востребованным у педагогов: поступило 89 заявок. В связи с этим губернатор поручил в следующем году увеличить число призовых мест с 10 до 20.