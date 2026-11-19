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- Сводку для инвестора – срочно по трем объектам!

- Когда сдавать?

- Вчера, дружище, вчера! А что с финансовой моделью?

А она на паузе: оказывается, менеджер, который этим занимается, срочно уехал на встречу с заказчиком, а другие сотрудники не в курсе, у них свои задачи.

Такая картина известна каждому, кто сталкивался с этим на практике. Девелоперские компании тонут в рутине, каждый важный этап превращается в аврал.

«ПЛАТО Девелопмент», федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве недвижимости бизнес- ,премиум- и де-люкс-классов, не стал исключением – до тех пор, пока однажды его руководство не сказало: «Пора что-то менять»

В поисках технологичного решения для автоматизации рутины, компания обратила внимание на платформу ИИ-агентов GigaCowork от «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер). Продукт появился только в этом году, однако за столь короткий срок его уже используют тысячи компаний по всей стране. Платформа позволяет создавать ИИ-агентов для любых функциональных подразделений и делегировать им типовые задачи.

Что поручили ИИ-агентам

В компании агенты помогают готовить коммерческие предложения, описания проектов, маркетинговые материалы и деловые письма – по шаблонам и корпоративному стилю. По словам сотрудников, такие предложения получаются убедительными и привлекательными для клиентов и инвесторов.

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В финансовом подразделении ИИ-агент помогает сверять банковские реестры с первичными документами: сопоставляет суммы платежей со счетами и актами и за минуты выявляет расхождения. Он извлекает ключевые реквизиты – номер, сумму, период, контрагента – и сравнивает их с данными в других файлах.

Другой агент объединяет бухгалтерские документы в сводную Excel-таблицу по заданным параметрам, готовит презентации и аналитические материалы для инвесторов, а также структурирует сведения из внутренних регламентов и корпоративной базы знаний. Агенты работают как с открытыми источниками, например, веб-страницами с нормативной информацией и рыночными данными, так и с внутренними корпоративными системами компании.

Работать с агентами просто: сотрудник задаёт цифровому помощнику инструкцию на простом языке, затем описывает конкретную задачу в диалоговом окне и получает результат. Главное удобство – не нужно переключаться между приложениями: все необходимые инструменты доступны на платформе.

«Сейчас мы работаем с Word, Excel и PDF в едином окне, без постоянных скачиваний и загрузок. ИИ-агент может точечно обновить данные в сложной таблице, не нарушив форматирование и формулы, или за секунды извлечь условия из PDF и собрать на их основе новый документ», – отмечает Ольга Болдарева, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПЛАТО Девелопмент».

До внедрения ИИ-агентов поиск информации, подготовка текстов и работа с документами отнимали до 30–40% рабочего времени. Дополнительным риском было ручное редактирование сложных Excel-моделей и юридических документов, где цена ошибки высока. Особенно тяжело приходилось в пиковые периоды – при старте продаж или сдаче объектов, когда скорость обработки запросов критична, а ресурсы команды ограничены. Теперь сотрудники по-прежнему работают в привычном режиме, но типовые операции делегируют ИИ. Многие задачи, прежде занимавшие часы, решаются за минуты.

Фото: ImageFlow/Shutterstock/Fotodom

За несколько месяцев работы платформа GigaCowork позволила ускорить подготовку документов и аналитических материалов до 70%, а цикл согласования проектной документации сократился на 30%.

Но главное, отмечают в компании, команда перестала тонуть в рутине. Теперь сотрудники концентрируются на стратегических задачах и работе с клиентами. Результативность бизнеса заметно выросла, а рабочий процесс стал более комфортным.

Больше историй о том, как ИИ-агенты меняют российский бизнес – в спецпроекте GigaCowork.

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