Роль Сталина в новом проекте Владимира Бортко исполнил Игорь Миркурбанов

Выбор темы для режиссера, который в 1988 году снял «Собачье сердце» по Булгакову (еще до того, как повесть вышла в СССР отдельной книгой), может кому-то показаться неожиданным. Однако для тех, кто наблюдал эволюцию его взглядов хотя бы по выступлениям в Думе в роли депутата, – нет. Тем интереснее. Поскольку в его фильмографии в общем-то все фильмы сделаны на высоком профессиональном уровне, провоцируя подчас весьма жаркие дискуссии. Бортко снимал также «Идиот», «Мастера и Маргариту» и первые сезоны «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга». Новая работа посвящена послевоенным годам жизни Сталина. Когда приведший СССР к победе над нацизмом вождь уже шел к закату.

Со смерти «вождя народов» прошло 73 года, но единого мнения о его роли в обществе по-прежнему нет. По теме сталинизма наше общество по-прежнему расколото. По данным опросов, все меньше россиян, увы, считают репрессии политическим преступлением – мол, «время было такое», «такова была цена». Число приверженцев «сильной руки», напротив, в последнее время росло, но это, как мы знаем по опыту истории, процесс циклический. Могу предположить, что Бортко предложит нам свой вариант «нормализации сталинизма». Исходя хотя бы из чисто обывательской манеры «гламуризации» практически любой эпохи по мере ее отдаления от нас и стирания в памяти свидетелей этой эпохи наиболее неприглядных ее черт (поскольку свидетели уходят). В любом случае, любое обращение к истории силами, безусловно, столь высокого профессионала, как Бортко, заслуживает внимания. Будет о чем спорить, проецируя свои выводы из фильма на современность, разумеется. Сериал я пока не видел, но подамся на эту «провокацию» – и посмотрю.

Сталину после войны уже было 67 лет. Вокруг – послевоенная разруха, разгорающаяся холодная война, «ядерный вызов» со стороны США, – но и подконтрольная Советскому Союзу Восточная Европа, включая зону оккупации в бывшей нацистской Германии. Глянув глазами режиссера Бортко на это завершающий этап жизненного пути Сталина, мы сами для себя должны будем ответить на вопрос: какой он оставил страну в марте 1953? Все ли было сделано правильно и были ли другие варианты? Ну и вечный вопрос – «цена побед». Не менее – а даже еще более актуальный для нас сейчас.

По отзывам тех, кто видел, Игорю Миркурбанову удалось создать по-новому самобытный образ вождя. Кино часто упрощает сложные вопросы, делая однозначным неоднозначное, многоцветное – черно-белым. Хочется верить, что Бортко этого избежал. Вот и посмотрим.