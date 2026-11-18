Сообщения о привилегиях китайским дальнобойщикам на границе появились в соцсетях. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Приморском крае китайским грузоперевозчикам предоставили приоритет при пересечении российско-китайской границы. Такие сообщения появились в соцсетях, чтобы вызвать возмущение дальнобойщиков и спровоцировать конфликт. В качестве доказательства авторы приводят приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Документ представлен в формате скриншота с федеральной платформы публикации официальных документов. Но «Комсомольская правда» нашла ошибки, выдающие подделку.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В последнее время в информационном пространстве активно распространяются слухи о том, что в Приморском крае китайским грузоперевозчикам якобы предоставили приоритет при пересечении российско-китайской границы. Это не соответствует действительности.

В открытых источниках не зафиксировано ни одного официального заявления о предоставлении подобных льгот. Распространяемый «приказ» не существует в реальности. Документа с таким номером, датой и содержанием нет ни на одном официальном ресурсе.

При этом скриншот сделан так, что создает видимость будто приказ сфотографирован с сайта официальных документов.

На фейковом скриншоте приказ от 13 ноября 2026 года имеет номер № 96-ОД. Однако в реальности приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с номерами около 90–100 издавались еще в начале года — например, настоящий приказ ведомства № 95-ОД был подписан 20 февраля 2026 года, а уже в мае 2026 года нумерация перевалила за двести (например, приказ № 216-ОД от 28 мая 2026 года).

В шапке сайта и на первой странице документ озаглавлен как «Приказ» (с буквенным индексом № 96-ОД, где «ОД» означает приказ по основной деятельности). Однако на второй странице автор фейка забыл, какой именно документ он сочиняет, и дважды назвал его «распоряжением» — в пункте 3 («...подпадающие под действие пункта 2 настоящего распоряжения...») и в пункте 6 («Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой»). В официальном делопроизводстве подобная ошибка исключена.

Содержание фейкового приказа имеет фактические ошибки. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края является региональным органом исполнительной власти и отвечает только за дороги регионального и межмуниципального значения, а также за внутренний транспорт края.

Порядок пропуска через государственную границу РФ, режим работы автомобильных пунктов пропуска, таможенное оформление и работа федеральной системы электронной очереди регулируются исключительно на федеральном уровне. Эти вопросы находятся в ведении Правительства РФ, Минтранса России, ФТС и Пограничной службы ФСБ. Региональное министерство юридически не может вводить регламенты приоритетного пропуска через границу или давать рекомендации таможенно-логистическим терминалам.

Официальные данные о работе пунктов пропуска и итоги переговоров полностью опровергают наличие у компаний из КНР законодательно закрепленных привилегий. Напротив, фактическая ситуация указывает на обратное: власти региона и федеральные ведомства добиваются равного доступа к очередям и рассматривают дополнительные ограничения для иностранного транспорта. Например, в конце 2025 года в соцсетях распространялись жалобы, что на китайской стороне границы, в районе города Хуньчунь, фуры из КНР якобы проходят оформление быстрее российских. Для урегулирования ситуации министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко провел рабочие консультации с властями Хуньчуня. По итогам был согласован порядок прохождения границы на равных условиях для ускорения оформления именно российских машин.

На автомобильных пунктах пропуска действует единая система электронной очереди и общий порядок таможенного контроля. Дальневосточное таможенное управление регулярно опровергает сообщения о коллапсах на погранпереходах, подчеркивая, что пункты работают в штатном режиме. В 2026 году после масштабной реконструкции открылся крупнейший в регионе пункт пропуска Пограничный, что позволило увеличить пропускную способность и сократить время оформления для всех участников внешнеэкономической деятельности без исключения.

В августе 2026 года Приморский край и китайская провинция Хэйлунцзян сформировали совместную рабочую группу для устранения административных барьеров. В ходе встреч стороны подчеркнули необходимость соблюдения прозрачного и справедливого регламента без предоставления односторонних преимуществ перевозчикам какой-либо из стран.

Власти Приморья делают все для наведения порядка на границе. Прорабатывают запрет на проезд китайских грузовиков, перевозящих опасные грузы и топливо. Об этом сообщал и. о. первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Шичкин. Прокуратура и Ространснадзор в Приморье усилили контроль за иностранными перевозчиками и нелегальными посредниками на границе. Совместными усилиями ведомств удалось пресечь практику несанкционированных внутренних перевозок по территории края китайским автотранспортом.