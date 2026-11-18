46% опрошенных россиян просыпаются после первого будильника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Специалист назвала лучшие и худшие варианты будильников. Наука говорит, что легче всего просыпаться под спокойную мелодию или пение птиц. Правда, некоторые россияне признаются, что по утрам им очень тяжело вставать, никакие звуки природы не помогают, приходится ставить резкие сигналы, да еще и с повторением несколько раз. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 25% опрошенных россиян сообщили, что ставят сразу по несколько будильников, чтобы проснуться, один они могут просто проспать. Некоторые отмечают, что каждый раз пытаются встать с первого раза, но у них не выходит, приходится откладывать звонок на пять минут, и еще на пять, и еще… Особенно тяжело, по словам россиян, в осенне-зимнее время, когда по утрам темно и холодно.

«В осеннее и зимнее время мне нужно несколько звонков, не могут встать с первого раза ни под один будильник», - вздыхает участница опроса.

А вот 46% респондентов говорят, что встают всегда после первого звонка. При этом кто-то использует для комфортного пробуждения умную технику и приятную музыку, а другим и вовсе достаточно легкой вибрации.

«Я ставлю себе будильник на умной колонке. Всем советую. Включается мягкая мелодия, и я встаю с первого же будильника», - делится участник опроса.

«Я использую будильник по фазам сна, с медленно нарастающей спокойной мелодией, мне очень нравится, встаю легко», - рассказывает второй.

«Я просыпаюсь от вибрации часов, это лучше всего мне подходит», - говорит третья.

«Котик – мой лучший будильник. Приходит всегда рано и будит настойчиво, точно не проспишь», - улыбается еще одна респондентка.

А вот 27% опрошенных россиян говорят, что встают без будильника. Некоторые признаются, что у них организм привык всегда вставать в одно время и будильник им не требуется, другие отмечают, что по утрам обычно никуда не торопятся, поэтому могут спать сколько хотят и вставать без будильника.

«Конечно, я просыпаюсь в 7 утра без будильника, ведь мне 74 года. В молодости такое было невозможно», - улыбается участница опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,2 тысячи человек.