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В следующую среду, 25 ноября, в Москве выберут лауреатов шестого сезона Знание.Премия - флагманского проекта Российского общества «Знание». Мероприятие состоится в Центре событий РБК в столице. Там выдающиеся государственные и общественные деятели заслушают выступления более 100 номинантов со всей России и выберут просветителей года в 18 номинациях.

Свою просветительскую деятельность впервые за всю историю премии будут защищать Ленинградская, Ярославская и Самарская области, а также Красноярский и Камчатский края. В дистанционном формате в защите перед жюри примут участие номинанты из Сербии, США, Италии и Казахстана.

«Очная защита перед Почетным жюри - это не просто очередной этап на пути к победе. Это уникальная возможность для лучших просветителей из разных уголков России и мира познакомиться друг с другом, обсудить сотрудничество, и конечно, представить свои проекты выдающимся деятелям разных сфер. Традиционно, я лично встречусь с ними накануне выступлений, чтобы обсудить развитие просветительской деятельности в нашей стране», - заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

К защите номинантов перед Почетным жюри готовит бизнес-тренер Нина Зверева. На протяжении месяца просветители обучаются ораторскому искусству и самопрезентации. А вот в день выступления у каждого будет по две минуты, дабы интересно и четко рассказать жюри о своей деятельности.

Отмечается, что номинанты шестого сезона Знание.Премия выбраны Экспертным советом. В шорт-лист вошли 122 соискателя: из них 67 просветителей, 46 проектов, пять субъектов РФ и четыре компании. Всего подано 14 000 заявок из 89 российских регионов и 47 зарубежных стран.

Имена лауреатов премии будут известны в 2027 году на торжественной церемонии награждения. Она традиционно соберет в Москве выдающихся деятелей разных сфер. Информационными партнерами стали медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия» и другие.