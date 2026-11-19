На языке медиков новое вещество называется пероральным хелатором. То есть, это капсула, которую можно просто проглотить, запив водой Фото: Анастасия Осипова.

Способы защиты от радиации в последние годы не повторил для себя (на всякий случай) только очень спокойный толстокожий человек. Политики то в одной части света, то в другой на полном серьезе говорят об угрозах ядерных атак. И хочется надеяться, что благоразумие победит. Но подстраховаться никогда не помешает.

Как известно из печального опыта бомбардировок Японии, техногенных катастроф на АЭС, радиоактивные частицы разлетаются на многие километры от места ЧП и легко проникают внутрь организма людей при вдохе. Оседая в костях, печени и почках, эти вещества медленно разрушают клетки изнутри. Плутоний, например, выводится из костной ткани около 50 лет. Поэтому при таких поражениях важно «перехватить» радиацию в первые часы, пока она еще гуляет в крови пострадавшего. Сегодня для этого нужна больница, врач и капельница. При массовом ЧП помочь всем сразу физически невозможно.

На днях американские ученые отчитались о первых испытаниях на людях экспериментального препарата HOPO 14-1 - обычных с виду капсул, которые в будущем могут заменить сложные больничные процедуры в случаях радиационного поражения.

В чем хитрость: «молекулярная клешня»

На языке медиков новое вещество называется пероральным хелатором. То есть, это капсула, которую можно просто проглотить, запив водой. «Хелатор», от греческого слова «клешня», означает, что это соединение, которое работает как химический капкан.

Над созданием этой молекулы ученые из Калифорнии бились больше 30 лет. Идею подсказала сама природа. Некоторые бактерии выделяют особые вещества, чтобы вылавливать из окружающей среды нужное им железо. Оказалось, что тяжелые радиоактивные металлы - плутоний, уран, америций, кюрий и нептуний (группа актинидов) - химически очень похожи на железо. Разработчики создали молекулу-ловушку. Опасный атом захватывается сразу восемью связями, что не дает ему встроиться в кости, а дальше – все выводится из организма естественным путем.

В отличие от существующих в мировой и российской практике средств, новинку не нужно вводить через вену или специальный ингалятор. Кроме того, традиционные антидоты бессильны против урана, а новая капсула в опытах на животных связывала и его.

Что показали испытания на людях

В первом эксперименте приняли участие 42 здоровых добровольца от 18 до 65 лет. Им давали разные дозы действующего вещества - от минимальных 100 миллиграммов до внушительных 7,5 грамма. Для этого участникам приходилось глотать по 15 капсул за раз натощак.

Серьезных угроз для жизни не возникло. Правда, на сверхвысоких дозах желудок предсказуемо взбунтовался и у части добровольцев начались диарея и рвота. Но на рабочей дозе, которая должна быть эффективной по расчетам ученых, капсулы переносились хорошо.

«Потенциал неплохой, но реализуется ли?»

Добровольцев, разумеется, радиацией не заражали. Врачи пока проверили только безопасность капсул и фармакокинетику, то есть путь вещества в организме, как быстро оно всасывается из желудка в кровь и через сколько часов выходит наружу. А вот работает ли молекула против радиации, до сих пор проверяли только на мышах и собаках. Эффективность оказалась в некоторых случаях в 100 раз выше старых уколов.

Можно ли уже сейчас рассматривать эту разработку как будущее средство для аптечки на экстренный случай? На этот вопрос KP.RU ответил врач-токсиколог Алексей Водовозов:

- Нет, нельзя. Пока не пройдут все фазы исследований и не станет понятно, что капсула не только безопасна и хорошо переносится, но и работает. Причем именно так, как задумывали разработчики. Чисто теоретически эта разработка полезна - и для работников атомной промышленности, и для смежных областей, и для военных, и для обычных людей, живущих на загрязненных территориях. Так что потенциал очень неплохой. Реализуется ли он? Это мы узнаем по итогам всей цепочки необходимых исследований. Пока это первая фаза - просто пристрелка: выживут ли от средства здоровые люди. А то всякое бывало в истории разработки лекарств. Баланс пользы и вреда - дело тонкое.

КСТАТИ

Не путать с йодом и сорбентами

В быту все средства «от радиации» часто валят в одну кучу, хотя от каждой из радиоактивных частиц нужна своя защита:

Препараты стабильного йода (калия йодид) защищают только щитовидную железу от радиоактивного йода-131. Против плутония или урана они бесполезны.

Сорбенты на основе ферроцианидов («берлинской лазури») работают как губка в кишечнике против радиоактивного цезия-137 - главного загрязнителя при авариях на атомных станциях.

Инъекционные хелаторы (пентетаты) и испытанная в США молекула HOPO 14-1 - это «тяжелая артиллерия» против самых опасных и тяжелых элементов (плутония, урана, америция), которые попадают в воздух при ядерных взрывах или авариях на предприятиях по переработке ядерного топлива.