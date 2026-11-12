Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН/ЯСИА

Столица Республики Саха (Якутия) вошла в число пяти финалистов конкурса на звание «Молодёжная столица России — 2027». Якутск стал единственным городом Дальневосточного федерального округа, которому удалось пройти в финальный тур. Компанию ему составили Мурманск, Иваново, Нальчик и Великий Новгород.

Выход в финал — результат серьёзной подготовительной работы, которую провели молодёжные организации республики при поддержке руководства региона. Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке заявки и поддерживал город на предыдущих этапах конкурса.

«За этим результатом – идеи и дела нашей молодёжи: студентов, волонтёров, молодых предпринимателей и творческих команд. Для меня важно, чтобы у ребят было больше возможностей учиться, работать, открывать своё дело и строить будущее в родной республике. Статус молодёжной столицы поможет привлечь новых партнёров для их проектов и проводить в Якутске крупные молодёжные форумы», — завил руководитель региона

Ключевой этап конкурса — народное голосование, которое пройдёт с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Победителя определят жители других городов России. Имя города-победителя огласят 19 декабря на церемонии Всероссийской премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

Победитель конкурса получит право носить титул молодёжной столицы в течение всего 2027 года. Этот статус открывает доступ к федеральной поддержке, масштабным грантовым программам, проведению крупных молодёжных форумов, а также к значительному притоку молодых специалистов и туристов со всей страны. Для Якутска победа стала бы дополнительным импульсом для развития городской инфраструктуры, образовательных и карьерных проектов, а также для укрепления позиций республики как одного из центров молодёжных инициатив на Дальнем Востоке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Параллельно в Якутии усиливают работу по защите детей и молодёжи от угроз в интернете. О планах активизировать взаимодействие профильных ведомств сообщил заместитель председателя правительства республики Анатолий Семёнов по итогам встречи с сотрудниками Центра информационной безопасности молодёжи при Центре социально-психологической поддержки семьи и молодёжи.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, выявления опасного контента и предупреждения вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность. К обсуждению присоединились представители Министерства образования и науки Якутии, Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики и Республиканского центра инфокоммуникационных технологий.

Анатолий Семёнов отметил, что современные дети с раннего возраста активно пользуются цифровыми технологиями, общаются в социальных сетях, играют в онлайн-игры и получают информацию через интернет. Вместе с новыми возможностями возрастают и риски. Молодежь может быть вовлечена в мошенничество, подвергнуться манипуляциям злоумышленников и вовлечению в деструктивную деятельность. Специалисты Центра информационной безопасности молодёжи мониторят интернет-пространство, выявляют потенциально опасные материалы и случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. По мнению вице-премьера, эту работу необходимо развивать с привлечением образовательных организаций, педагогов, психологов и родителей.

Особое внимание участники встречи уделили возможностям применения современных цифровых технологий и искусственного интеллекта для раннего выявления рисков и своевременного оказания помощи детям и подросткам.

«Важно не просто выявлять угрозы, а вовремя замечать, когда ребёнку нужна поддержка, помогать раскрывать его способности и находить себя в спорте, творчестве, науке и технологиях. Ни один алгоритм не заменит внимания и участия взрослых», - завил Анатолий Семёнов.

По итогам встречи достигнута договорённость об усилении межведомственного взаимодействия в сфере информационной безопасности детей и молодёжи. Планируется активнее привлекать к профилактической работе школы, педагогов, психологов и родителей, а также совершенствовать механизмы выявления потенциальных угроз в интернете.

Таким образом, Якутск сегодня — это не только претендент на статус молодёжной столицы страны, но и город, где вопросам молодёжной политики уделяется системное внимание: от поддержки молодёжных инициатив и предпринимательства до защиты подрастающего поколения в цифровом пространстве.