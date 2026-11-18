Юлия Высоцкая разместила в соцсети фотографию своего 89-летнего мужа во время отдыха в Италии. Фото: социальные сети.

Юлия Высоцкая разместила пост о том, как проводит последние осенние деньки в Италии. В Тоскане у них с мужем режиссером Андреем Кончаловским дом, где можно наслаждаться прощальным флорентийским солнцем. Скоро – в Москву на работу. Но пока помидоры плещутся в тарелке и бокал вина, чашечка кофе с плюшкой – всё это актриса художественно запечатлела на фото и предъявила на суд своим подписчикам в одной запрещенной соцсети.

Между фотографией красивой тарелочки и не менее красивых туфель разместился портрет мужа-режиссера. Андрей Кончаловский сидит, нахлобучившись, в каком-то ресторанчике.

«Очень опухший Андрей, болен по-видимому», - пишут ей подписчики. И тут же другие, как комплимент: «Вы очень похожи с мужем!».

На самом деле довольно грустная фотография. На ней Андрею Сергеевичу 89 лет, это заметно. В руке - трость, глаза невеселые.

Но это со стороны. У Юлии Высоцкой другое мнение. Она неоднократно признавалась супругу в любви, говорила: «Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям. Мы, как бы это странно ни звучало, родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь, и это невозможно объяснить». И всё равно, глядя на них, почему-то становится грустно.

Скоро зрители их увидят в Москве. Уже на этой неделе Высоцкая будет играть в спектакле своего мужа на сцене Театра им.Моссовета.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты 28 лет, у них двое родных детей - Мария, Пётр и приемная 5-летняя дочь София.