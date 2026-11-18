Жена Дмитрия Тарасова продолжает оправдываться за скандал с целлюлитом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал настоящей звездой соцсетей после того, как его нынешняя жена Анастасия Костенко на одном из-реалити-шоу рассказала одну историю. По словам модели и многодетной мамы (у них с Дмитрием две дочки и два сына!) поделилась, что после родов супруг как-то намекнул, что ей не мешало бы похудеть, а на бедрах у нее заметен «апельсинчик», то есть целлюлит. Пользователи, а особенно пользовательницы соцсетей тогда просто взорвались негодованием в адрес футболиста, посмевшего критиковать внешность любимой женщины, да еще недавно ставшей мамой.

Сама же Анастасия пыталась отвечать комментаторам, что не видит в этой ситуации ничего страшного, да и вообще любящие друг друга люди должны говорить друг другу правду, а не закрывать глаза на проблему. А сейчас она даже записала видео, чтобы рассказать, при каких условиях была сделано то самое замечание про «апельсинчик» и как именно Тарасов критиковал жену.

- Прошло три месяца после рождения Евы (младшая дочь пары, появилась на свет в 2020 году – Ред.). Я стояла, вертелась в зеркало и рассматривала себя, - рассказала Костенко. -. И тут мой взгляд скользнул вниз. Сзади стояла Дима и спрашивает: «Зай, что случилось?» Подходит, обнимает меня. Я показываю ему ягодицу, которая была повисшей, и, конечно, с целлюлитом. Дима спрашивает: «Что там, зайчик? Апельсинчик?» «Ну ничего страшного, сейчас начнём тренироваться, разгоним твою лимфу».

По словам жены футболиста, сначала они проводили тренировки каждый день, а затем снизили их интенсивность.

- Для меня любящий человек — это когда он помогает тебе принять реальность, а не занимается газлайтингом и не отрицает в тебе то, что ты прекрасно видишь сама. Но главное, как сказал, когда сказал. И помогает ли он тебе в этом случае? – пояснила Анастасия свою позицию.

Правда, подписчиков она, кажется, не особенно убедила. Многие вообще задаются вопросом, почему эта тема так задела семейную пару, что они продолжают отвечать хейтерам.

Кстати, когда только эта ситуация произошла, многие выражали слова поддержки Ольге Бузовой в связи с тем, что она смогла закончить отношения с токсичным человеком.

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