Фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина стали родителями Фото: Иван МАКЕЕВ.

Олимпийский призер по художественной гимнастике Дина Аверина впервые стала мамой в конце августа 2026 года. У спортсменки и ее супруга, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, родился сын Лев. На церемонии OK! Awards «Больше чем звезды» 18 ноября Аверина рассказала, как проходит новая глава ее жизни и к чему пришлось привыкать после появления малыша.

По словам Дины, родительские будни складываются хорошо. Вместе с мужем она наблюдает за тем, как растет и осваивает новые навыки их сын. «Все хорошо, все прекрасно. Бессонные ночи есть. Развиваемся, растем, наблюдаем за тем, как Лева уже не ползает, переворачивается чуть-чуть, уже начинает. Я вот Диме снимала, как раз это буквально было на днях. Рады каждому его успеху, такому маленькому. Поэтому все прекрасно», — поделилась гимнастка.

Аверина призналась, что до рождения ребенка представляла материнство более трудным испытанием. Однако на практике оказалось, что к новому распорядку можно приспособиться, в том числе наладить сон. «Я, если честно, думала, что будет намного сложнее, но понимаю, что со всем можно справиться. И даже бессонные ночи можно как-то подстроить под свой режим, свой ритм жизни и даже ложиться раньше спать. Вот Лева засыпает, например, в девять вечера, все, мы с Димой, понятно, у нас есть, грубо говоря, два часа, мы тоже ложимся спать», — рассказала Дина.

На церемонии супругов также спросили о возвращении оценок за поведение в школах. Сама Аверина вспомнила, что была спокойной ученицей и не доставляла учителям проблем. «Мне кажется, у меня точно была оценка за поведение. Всегда пятерка. Я вела себя хорошо, тихо, слушалась учителей и никого не обижала, в драки не лезла», — ответила спортсменка.

Дмитрий Соловьев, в свою очередь, усомнился в том, что поведение ребенка стоит оценивать по школьной шкале. Он напомнил, что люди могут сильно меняться с возрастом. «Я вообще считаю, что оценка — это приравнивать человека к чему-то. Есть хулиганы, которые становились потом очень… Я сейчас пример просто не приведу, но я уверен, что таких много, кто смог стать примером для многих. Но в детстве был хулиган, моторный. Я тоже бегал по гаражам, но сейчас понимаю, что это неприемлемо. То есть, условно говоря, все с возрастом меняется: и приоритеты, и все внутри», — высказался фигурист.