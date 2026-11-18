Актер Сергей Бурунов рассказал, как справляется со снежными завалами возле дома, и признался, что не доверяет уборку дороги коммунальным службам. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актер Сергей Бурунов рассказал, как справляется со снежными завалами возле дома, и признался, что не доверяет уборку дороги коммунальным службам. На церемонии OK! Awards «Больше чем звезды» артист также поддержал идею вернуть оценки за поведение в школах и объяснил, почему считает эту меру необходимой. Кроме того, Бурунов оценил возможное назначение Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда.

Сергей Бурунов признался, что не ждет помощи со стороны, когда выпадает много снега. У актера есть специальная техника, но иногда приходится браться и за обычную лопату. «У меня есть снегоуборщик, да, я чищу сам. И бывает и лопатой, а как, что делать?» — рассказал артист.

Сергей Бурунов о первом снеге

Бурунов поддержал возвращение оценок за поведение в школах, по его мнению, ученики стали позволять себе слишком многое в общении с педагогами, а существующих мер воздействия зачастую недостаточно. «Я не хулиганил. Я как-то достойно себя вел, я считаю. Я вообще не хулиган. Но это правильно, потому что, мягко выражаясь, у нас молодежь начала слишком сильно выражать свое мнение, в том числе по отношению к педагогам. Как-то так очень серьезно», — заявил актер.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Он добавил, что знает о подобных проблемах от знакомых и друзей, чьи дети учатся в школе. «Я знаю, мои знакомые, друзья очень жалуются в школе, что позволяют себе лишнего. И все ограничивается только тем, что вызывают к директору, и ничего не происходит», — пояснил Бурунов.

Не обошли стороной и новости о назначении Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Бурунов не исключил, что и сам мог бы примерить образ знаменитого агента, но признал, что такой вариант получился бы довольно комичным. «Я сыграть Джеймса Бонда? Чуть-чуть с юмором, да, будет потешно, я думаю, если такой вариант Джеймса Бонда. А так Роберт Паттинсон красив, он прекрасен, женщины его, мне кажется, любят. Почему нет?» — высказался актер.