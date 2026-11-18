Фото: Евгения ГУСЕВА.
В сентябре на премьере сериала «Трудно быть богом» звезда «Слова пацана» и «Детей перемен» Слава Копейкин оказался в центре скандала, он пожаловался «Комсомольской правде», что менеджер запрещает ему общаться с журналистами. Спустя несколько месяцев артист сам напомнил об этой истории на церемонии OK! Awards «Больше чем звезды» и с радостью согласился поговорить с корреспондентом KP.RU.
— Ты все-таки видел то видео, когда тебе нельзя было давать интервью?
— Я его видел ни один раз! Смотрите, я даю интервью! Смотрите! Я хочу, я очень хочу давать интервью! Мне разрешили в этот раз!
— Во-первых, что означает твой сегодняшний образ? У тебя очень шикарная прическа. Ты похож на Ежика из «Смешариков».
— Я аппликатор Кузнецова. Это получилось Специально-случайно.
— Есть ли в российском кино актер или актриса, за кем ты особенно следишь?
— За Юрой Насоновым.
— А какую необычную номинацию ты бы придумал для премии?
— «Мистер хайп — 2026».
Фото: Евгения ГУСЕВА.
— Словом года по версии британского словаря стало «могнуть». Кого ты могнул в этом году?
— Знаю. Самого себя. Ну а кого еще могать? На самом деле главное — себя превзойти в новом году.
— Видел новую летающую машину Илона Маска? Хотел бы себе такую?
— Конечно, видел. Зачем? Я на обычной-то не езжу.
— Почему? Еще права не получил?
— Да. Надо бы.
— А передвигаешься на такси или на метро?
— В основном на такси. В метро выхожу, когда затрудненное движение.
— Чем удивишь поклонников в новом, 2027 году?
— В первую очередь я надеюсь, что все-таки удивлю фанатов, что у меня это получится.
— А чем именно?
— Пока не знаю. У меня еще есть время до конца года подумать.
— 2027-й будет годом Красной Огненной Козы. Ты веришь во все это?
— Я ничего об этом не знаю. Но я умею доить коз. Я доил козу в подростковом возрасте, в деревне у бабушки. Молочка, если хотите, приведите мне козу.