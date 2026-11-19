По старинным приметам дружный листопад предвещал суровую зиму. Как и обилие рябины. Но сейчас это не работает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Народная забава – пробовать угадать, какая будет погода в предстоящие месяцы, похоже, уходит в прошлое. Занятие теряет всякий смысл. Народные приметы, на которые прежде ориентировались «старожилы», перестают работать. Соответственно, и предсказания, сделанные на их основе, теряют всякую точность. Почему? Объясняет Татьяна Позднякова, главный специалист информационного портала «Метеоновости».

Мадам, уже падают листья. И что?

- Народным приметам, большинство которых наши предки прояснили для себя в период с 17-го по 19-й века, и в прежние времена можно было доверять с осторожностью. Успешность основанных на них долгосрочных прогнозов – о погоде на предстоящие сезоны, составляла 30 – 50 процентов, - рассказывает Татьяна Георгиевна. – Народные приметы привязывали к тем или иным церковным праздникам, которым соответствовали определенные даты. И верили, что за конкретными событиями, происходившими в окружающей среде в эти дни, через несколько месяцев последуют соответствующие изменения. Скажем, курочка, напившаяся водички «на Евдокию» - 14 марта – сулила хорошее лето, а поздняя пасха - затяжную холодную весну. Если не сбывалось, то на это, как правило, не обращали внимание или удивлялись – мол, как так? И продолжали верить – потому что в памяти закреплялись случаи, когда приметы все-таки срабатывали. А они действительно иной раз срабатывали – в силу цикличности некоторых климатических процессов.

Прежнюю неопределенность, по словам ученой, ныне усугубило глобальное потепление. Климатические сезоны сдвинулись – зима в средних широтах стала наступать позднее, осень – затягиваться.

- Продолжительность холодного периода сокращается, - говорит Позднякова, - теплого – удлиняется. Прибавилось дней с положительной температурой. И природные явления, на которые прежде можно было более-менее ориентироваться, ничего определенного уже не сулят.

К примеру, дружный листопад предвещал суровую зиму. Как и обилие рябины.

Вспомним, листопад и в самом деле был дружным – ждем трескучих морозов? Но рябина-то не уродилась, что, согласно народной примете, наоборот, сулит мягкую зиму. Вот и гадай.

На «Покров день» смотри, а сам не плошай, синоптик

Всё менее точными и путанными становятся и прогнозы, сделанные по какому-то одному дню. Считалось, что снег, выпавший на «Покров» – 1 октября, предвещал раннюю и снежную зиму.

Снег в октябре не выпал, но нынешняя зима уже выглядит ранней – по крайней мере в Подмосковье. Тут стало белым-бело 18 ноября.

На «Покров» было тепло – плюс 15 градусов. Но затянется ли осень, как можно было бы ожидать, если доверять народной примете?

Снег на «Михайлов день» - 21 ноября - в прежние времена свидетельствовал о том, что полноценная зима уже наступила: «Михайло приехал на белом коне», говорили в народе. Снегопад, обрушившийся 18 ноября, наверное, допустимо увязать с народной приметой – разницы-то всего три дня, но синоптики обещают, что всё нападавшее стает, и осень продолжится. Проверим, однако.

Кстати, если кто на «Михайлов день» заметит на деревьях иней, то пусть ждет зиму с обильным снегом. Именно такая вроде бы грядет, только иней вряд ли появится – морозов в официальных прогнозах нет. Обещают плюсовую температуру и мокрый снег, который сулит дождливую весну. Возможно, именно такая и придет, если народные приметы хоть как-то еще работают.

Ласточкам, мошкам и дыму можно доверять

- Для краткосрочных прогнозов – на ближайшие часы или сутки – можно было бы использовать народные приметы, - говорит Позднякова. – Но, согласитесь, с климатическими моделями и данными, полученными с метеоспутников, работать удобнее и надежнее.

Краткосрочные приметы и вправду ничуть не устарели, поскольку они основаны на законах физики, которых глобальное потепление изменить не в силах.

Почему низко летающие ласточки – это к дождю? Потому что они ловят насекомых, опустившихся к земле под действием падающего атмосферного давления и нарастающей влажности, которые сопутствуют приближению ненастья.

Перед непогодой по той же причине и дым стелется по земле – снижается тяга. Воздух внизу оказывается плотнее и холоднее, чем вверху, не давая дыму подниматься.

Комарам-толкунцам и прочим мошкам удобно и безопасно роиться, общаясь друг с дружкой в брачных играх, в сухом, хорошо прогретом и недвижимом воздухе. Таким он становится с приближением устойчивого антициклона, несущего жаркую погоду.

Столб мошек может зависнуть над головой человека, используя для парения восходящий от него поток.

Багровый закат по-прежнему предвещает, что будет сухо. Яркие лучи с запада, откуда в средних широтах приходят антициклоны, несущие хорошую погоду, означают, что там нет дождевых туч, и приближается область высокого давления.

Закатные лучи проходят через толстый слой атмосферы под острым углом. Короткие синие и фиолетовые волны рассеиваются, а длинные красные и оранжевые достигают глаз наблюдателя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ждите много снега

Климатические модели для XXI века и данные метеорологических наблюдений, которые использовали в своих недавних исследованиях ученые Института физики атмосферы Российской академии наук (РАН), Института географии РАН и Российского университета транспорта, свидетельствуют: продолжительность холодного сезона на европейской территории России с 60-х годов прошлого века сократилась в среднем на 10 дней. Осадков в виде снега становилось примерно на 8 миллиметров больше каждый год. Участились и экстремальные снегопады. Прошлой зимой в Москве они несколько раз обновляли рекорды – в некоторые дни выпадало почти по 90 сантиметров а.

«В перспективе до 2070 года в зимний период года может сохраниться повышенная нагрузка на городские коммунальные и дорожные службы», - предрекают исследователи. То есть, снега будет очень много.

Кстати, российскому прогнозу вторит недавний норвежский. Его сделали ученые из Центра международных климатических исследований CICERO (Center for International Climate Research in Oslo), имея в виду осадки вообще.

Проработав несколько климатических моделей, норвежцы напророчили: если глобальное потепление продолжится нынешними темпами, то всего за 20 лет тропическими станут ливни на территориях, на которых сейчас проживают 70 процентов населения Земли. Столько же людей будут страдать от духоты и волн летнего зноя. За экстремальными осадками последуют наводнения, потери урожая, разрушения жилья, нарушения работы транспорта и прочие неприятности. Иными словами, знаменитая песня про благодатную погоду к из кинофильма «Служебный роман», окончательно потеряет свою актуальность.

Ситуация еще можно исправить, но, увы, лишь от части. Глобальное потепление уже не остановить – даже, если существенно сократить выбросы парниковых газов. В «лучшем случае» погода существенно испортится для 1,5 миллиардов человек.