Певица MARGO Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица MARGO не привыкла скромничать и считает себя одной из самых ярких артисток. Исполнительница рассказала сайту KP.RU о школьных проделках, прокомментировала рейтинг главных артистов России и объяснила, как поддержала Филиппа Киркорова после недавнего скандала на его концерте.

MARGO призналась, что в школе примерной ученицей не была. По ее словам, за поведение ей могли поставить лишь два из двенадцати. Один случай с мухой, которая села на парту во время диктанта, певица до сих пор вспоминает с недоумением. «Просто я всегда была немножко инопланетянкой. Но однажды был обычный случай. Мы писали диктант, была тишина полнейшая. И на мою парту села муха. Ну, я ее решила прибить. Сделала бах. Меня выгнали. Мне писали, что я плохо себя веду, а я всего лишь прогоняла муху», — рассказала артистка.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица также прокомментировала рейтинг, в котором главными артистами России назвали Сергея Лазарева и Полину Гагарину. MARGO не стала спорить с выбором составителей, предположив, что у них были собственные критерии. При этом себя исполнительница явно не готова ставить на второе место. «Наверное, у них какие-то свои категории. Я всегда первая. Меня для этого не нужно назначать», — заявила она.

Не смутила MARGO и тема слова «могнуть», которое стало словом года по версии британского словаря. На вопрос, кого ей удалось «могнуть» за прошедшие месяцы, певица ответила в привычной самоуверенной манере: «Всех, как всегда. Я думаю, что ни для кого не секрет, что я самая модная, самая талантливая, самая неповторимая и самая несобываемая», — подчеркнула артистка.

Отдельно MARGO высказалась о Филиппе Киркорове, концерт которого недавно активно обсуждали. Певица рассказала, что связалась с артистом и узнала о его самочувствии. «Я знаю, что Филипп приболел. Мы с ним общались по этому поводу. Я говорю: «Филипп, вы мне звоните, а я тут читаю ваши комментарии. Вы как, Филип?» Он говорит: «Я приболел, у меня давление упало». Я говорю: «Ну, вы сейчас вызвали Филиппа? Конечно, на следующий же день». Я говорю: «Филипп, я вас уважаю», — поделилась MARGO.