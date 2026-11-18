Форум НРФ’10 собрал более 7 тысяч участников - крупнейших игроков российского рекламного рынка. Фото предоставлено пресс-службой НРФ’10.

В Москве завершился юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ’10), объединивший более 7 тысяч участников. Один из дней форума был посвящен стратегической дискуссии лидеров цифрового рекламного рынка. Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий и руководители крупных компаний, телеком-операторов и медиахолдингов обсудили последние тенденции и представили новые рекламные продукты.

По мнению участников дискуссии, рынок интерактивной рекламы в России сегодня претерпевает серьезные изменения. Преимущество на нем получают игроки, способные глубоко интегрировать данные, технологии и человеческое понимание потребностей аудитории в единую экосистемную стратегию. Ключевыми факторами, определяющими дальнейшее развитие рекламного рынка, эксперты назвали борьбу за эффективность, прозрачность и доказанную отдачу рекламных инвестиций.

Рынок растет, но динамика замедлилась

По результатам 2025 года рынок интерактивной рекламы вырос на 29%, но уже в первом полугодии 2026-го года динамика роста замедлилась до 10–11%. Основными сдерживающими факторами стали высокая ключевая ставка Центробанка, удорожание стоимости рекламного размещения и медиаресурсов, а также дефицит качественных рекламных мест на цифровых площадках. Как считает CPO Билайн Adtech Александр Куликов, в отрасли сейчас происходит смена ориентиров, поэтому рынок переходит в фазу неизбежного замедления. По словам эксперта, расти просто «вместе с волной» больше не получается - начинается конкуренция за существующие бюджеты клиентов.

«Важна технологическая ценность, а не просто большое количество инвентаря», - подчеркнул Александр Куликов.

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов ГПМ Реклама Алексей Филия отметил значительные объемы импортозамещения ушедшего с рынка инвентаря YouTube. Если в 2021 году YouTube занимал 25 миллиардов минут в год, то сегодня российские платформы вернули на рынок около 60 миллиардов рекламных минут.

По мнению коммерческого директора T2 AdTech Татьяны Ковалевской, рекламный рынок сегодня растет не только за счет покупки дополнительных показов. Наблюдается увеличение объемов инвестиций в отдельные кампании и меняется система распределения бюджета. Это говорит о все более заметной роли платформ, способных обеспечить масштабирование рекламных размещений, бесшовный переход из онлайна в офлайн и эффективное сочетание медаиформатов на базе точных данных об аудитории.

Другой важной тенденцией эксперты считают рекламные кампании, адаптированные под конкретные сегменты аудитории, поведение пользователей, локацию или индивидуальные запросы. Сегодня 44% спроса по-прежнему приходится на разделение по возрасту, но при этом 19% — на интересы и образ жизни, еще 19% — на сегменты, которые подбираются под конкретную задачу заказчика

ИИ становится главным советчиком во время шопинга

Искусственный интеллект играет все более заметную роль при выборе потребителем товаров и услуг. Как показывает исследование СберСеллера, более 70% людей, делающих покупки онлайн, при выборе товаров доверяют рекомендациям нейросетей. Однако, отмечает директор по стратегии СберСеллер и Perfluence Евгения Лысенко, потребители по-прежнему нуждаются в человеческом общении. Им нужен тот, с кем можно обсудить покупку и разделить ответственность за выбор. Именно поэтому упоминание товара в соцсетях, в рекомендациях блогеров и в реальных обзорах гарантирует, что бренд не исчезнет из поля внимания аудитории. Даже учитывая то, что потребители доверяют поиск и выбор алгоритму, системы на основе искусственного интеллекта обучаются на контенте, созданном людьми. И именно он влияет на то, какие советы от ИИ получит покупатель.

Генеральный директор «Рамблер интернет-холдинга» Анна Иванова также советует участникам рекламного рынка не забывать о живом человеке и создавать персонифицированные предложения под конкретные жизненные ситуации. Она уверена, что самыми востребованными у клиентов будут компании, предлагающие более нативные и персонализированные форматы общения с пользователем.

Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон рассказал, что специалисты компании сейчас обучают искусственный интеллект предсказывать, что будет пользоваться спросом у потребителей не только в реальный момент времени, но и в течение определенного периода. Такие предсказания помогут показывать рекламу максимально точно. В рамках обучения ИИ анализирует более 1 миллиона параметров поведения, ищет связи между интересами пользователей и определяет потенциальные потребности аудитории.