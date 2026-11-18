Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

18 ноября в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла «Партийная среда». В программе принял участие депутат Госдумы, первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин. Публикуем (с небольшим сокращением) несколько примечательных фрагментов.

А.Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда»:

- …У нас есть такая традиция, мы обычно в качестве звукового эпиграфа предлагаем нашим слушателям какую-то яркую цитату Генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии Российской Федерации, Героя Труда России и друга «Комсомольской правды» Геннадия Зюганова. И сейчас - одна из таких ярчайших цитат - это заявление Геннадий Андреевич сделал во время пресс-подхода сразу после пленума ЦК КПРФ, который прошел в Снегирях. Это подмосковная база отдыха, где в минувшие выходные совещались коммунисты.

Г.Зюганов:

- Пленум имеет принципиальное значение. Речь идет об изменении финансово-экономической стратегии, без которой мы не выйдем на выполнение главной установки президента - иметь мировые темпы, максимально сплотить общество, освоить новейшие технологии и обеспечить полный суверенитет на основе самодостаточности. Наша партия и научный совет долго и упорно работали. Мы обобщили эти материалы и подготовили Программу Победы. Для этого прошло несколько крупных международных экономических форумов. Мы апробировали это на наших народных предприятиях, ународных губернаторов. Изучили опыт Китая вместе с ними, осваивали его уже на просторах Российской Федерации, используя и наши, и их наработки…»

- КПРФ всегда уделяла серьезное внимание взаимодействию с социалистическим Китаем…

А.Гамов:

- Эту часть программы я хотел бы начать со слов приветствия на китайском языке: «Нихао!». Потому что Геннадий Андреевич, когда проходят какие-то важные события, связанные с Китаем, он здоровается именно так. По-моему, даже с Афониным такое было. Юрий Вячеславович, вы, кстати, насколько мне известно, не так давно были в Китае, да? Поэтому нам с вами проще сейчас будет обсуждать итоги саммита АТЭС, который проходит в Шэньчжэне. Уже оттуда прозвучали очень важные заявления Владимира Путина. Такие довольно острые, они созвучны тем высказываниям, которые звучали, кстати, на пленуме ЦК Компартии России. Как вы оцениваете первые итоги саммита АТЭС, выступления Владимира Путина, переговоры его с товарищем Си?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин Фото: Евгения ГУСЕВА.

- Я хотел бы напомнить, первый договор о взаимодействии между КПК и КПРФ мы заключили в 1997-м, ни на минуту не прекращая наши взаимоотношения.

Хотя даже официальный МИД в тот период за во многом смотрел только в сторону Западной Европы и Соединенных Штатов. А мы планомерно развивали. Недаром авторитет КПРФ очень высок среди китайского руководства.

Вы знаете, Александр, что Геннадия Андреевича Зюганова связывают личные и дружеские отношения с лидером Китая Си Цзиньпином.

Они не раз встречались... Я недавно, выступая на федеральном телеканале, как раз в преддверии этого саммита сказал, что и для Зюганова, и для Си Цзиньпина взаимодействие компартий, наше сотрудничество очень важны. Например, Иван Иванович Мельников (член фракции КПРФ в Госдуме. - А.Г.) возглавляет Общество российско-китайской дружбы. Если большие мероприятия в стране - мы все вовлечены. Не раз выезжали делегации на постоянной основе и наших депутатов, и информационщиков.

Чем важен этот форум? Какие должны быть совершенно четкие оценки? Первое, что президент Российской Федерации провел практически двухчасовую встречу в преддверии саммита трех руководителей ведущих держав мира. Конечно, обсудили, я уверен, все вопросы экономического развития и болевых точек, которые есть.

Это и ядерные программы, это и вопросы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Я уверен, что за закрытыми дверями обязательно обсуждалась тема Украины.

Ряд тем, связанных с технологическим развитием. Си Цзиньпин заявил о необходимости переформатирования мировой торговли. Отход от попыток навязывать и диктовать свои условия к более миролюбивому направлению в этой политике.

Президент Владимир Путин, выступая на деловой части саммита АТЭС, совершенно четко сказал о приоритетах Российской Федерации. Это Азиатско-Тихоокеанский регион, 50% нашей торговли - там. Сказал и том, что мы не отказывались от сотрудничества с Европой, это Европа отказалась от сотрудничества с Россией и терпит серьезные экономические лишения, в первую очередь население этих стран, на фоне милитаризации Европы.

Президент совершенно четко обозначил и цели развития нашей страны. Развитие Дальнего Востока и Арктики, создание новых программ, особый статус бизнес-процессов…

Тем более мы видим кадровые изменения в этом направлении. Совсем недавно Государственная Дума утвердила нового вице-премьера и полпреда президента (в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.) Олега Николаевича Кожемяку, одного из самых опытных губернаторов Дальнего Востока.

Я хорошо знаю Олега Николаевича, много взаимодействовали. Действительно, человек, который любит Дальний Восток и многое привнесет в развитие этих территорий. Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики возглавляет мой товарищ Николай Михайлович Харитонов.

- Герой Труда Российской Федерации.

- Серьезные программы развития. Я думаю, что в этом направлении будем прибавлять. Конечно, надо совершенно четко понимать, что в условиях этой большой встречи, а эта встреча историческая. Запад, Европа, Украина боятся новой Ялты. Надо не бояться новой Ялты. Тот миропорядок, который был установлен Ялтинскими и Потсдамскими договоренностями, во многом рухнул из-за действий Запада…