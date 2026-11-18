Национальный рекламный форум объединил более 7 тысяч участников. Фото предоставлено пресс-службой НРФ’10.

В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ’10). Участники мероприятия, отметившего в этом году десятилетие, подвели итоги развития отрасли, обсудили текущие тенденции в бизнесе и влияние алгоритмов искусственного интеллекта на потребительский выбор.

В рамках НРФ’10 прошел День стратегических инициатив, собравший в одном зале представителей рекламных агентств, селлеров, лидеров медиабизнеса и руководителей цифровых платформ.

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарёв подчеркнул, что одной из основных задач форума по-прежнему остаётся трансляция того, что реклама является высокотехнологичной и ответственной сферой, вносящей серьезный вклад в национальную экономику.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Россия занимает четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности, благодаря чему перед участниками рынка открываются стратегические возможности для создания конкурентоспособных брендов с международным потенциалом. К 2030 году креативный сектор вырастет до 6% ВВП, и достижение этой цели напрямую связано с увеличением инвестиций в маркетинг и рекламу.

Референт управления Президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев напомнил об еще одной основной миссии рекламы: важна не только коммерческая эффективность, но и трансляция общественно значимых смыслов - поддержка семьи, надежность, безопасность, локальная идентичность. Эти две задачи органично дополняют друг друга, тем самым повышая доверие потребителей к рекламе и брендам.

Генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган отметил переход рынка от двузначных показателей (30% в 2023 году и 24% в 2024 году) к фазе умеренного роста: порядка 8,5–9% в 2025 году и 7–8% (без учета e-commerce) по итогам 2026 года.

Эксперты назвали главные точки роста индустрии в условиях повышенных требований бизнеса к рентабельности инвестиций. Ключевыми драйверами индустрии является развитие регионального и малого бизнеса, эффективное сочетание телевидения и цифровых технологий, а также высокое качество креативных идей, поскольку аудитория устает от шаблонной рекламы, создающейся исключительно алгоритмами. При этом повышение эффективности обеспечивается благодаря живым историям, которые трогают потребителей, искренности и эмоциональной связи с аудиторией.

Генеральный директор ГПМ Реклама Екатерина Веселкова акцентировала внимание на структурном дисбалансе: хотя отечественный рекламный рынок и занимает лидирующие позиции по объемам экономики, но все еще находится на 13-м месте в мире. А его доля в национальном ВВП составляет только 0,5% (против 1,5–2% в ряде ведущих мировых экономик). Эксперт считает, что основным вызовом для рынка в сегодняшних условиях становится увеличение доли индустрии в экономике.

Главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев поделился своим прогнозом на 2027 год. По его словам, на рынке наметился «умеренный оптимизм». Эксперт уверен, что будущий год вряд ли станет кризисным даже в условиях геополитических рисков и после введения новых налоговых условий, из-за которых сохраняется некоторая неопределенность. Потребительский спрос будет поддерживаться благодаря восстановлению роста реальных зарплат в отдельных отраслях. Значительную роль могут сыграть и государственные расходы, хотя возможности поддержки экономики ограничены растущей стоимостью обслуживания долга.

Михаил Шкляев считает, что, хотя потребительские настроения стали более тревожными, и покупатели сегодня стараются сэкономить на многих категориях, спрос на крупные покупки – такие, как недвижимость и автомобили – постепенно восстанавливается, в том числе и за счет кредитов.

Генеральный директор Group4Media Мария Колосова отметила, что потребитель постепенно переходит от «избирательной экономии» к «изобретательной экономии». Как показывает проведенное компанией исследование, 68% россиян начали экономить на том, на чем раньше не экономили. При этом покупательские настроения меняются. Потребитель уже не думает «куплю дешевле», а выбирает «куплю умнее», то есть ищет выгодные предложения, новые места покупки и предпочитает продукты с дополнительной пользой.

Важную роль в этом процессе играют технологии искусственного интеллекта. Половина (50%) интернет-пользователей узнают о новых брендах из ответов ИИ, а выручка от переходов пользователей из ИИ на 48% выше, чем от других визитов.