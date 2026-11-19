Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

« Я убил четверых. Я лишь просил любить меня. Неужели это так сложно?

Моя история началась задолго до моего появления на свет. Мать забеременела мной в двадцать пять. Она меня не хотела. Пыталась избавиться, но я отчаянно сражался за жизнь. У неё ничего не получилось, и я родился в этот мир.. От одного взгляда на меня её тошнило. Меня забрала бабушка. Но когда мне исполнился год, её не стало, и меня вернули матери. Она говорила, что я не человек, а собака, и моё место в клетке. Я тянул к ней маленькие ручки, но она отталкивала меня. В прямом смысле. Била по любому поводу. Сажала в собачью клетку — иногда на час, иногда на всю ночь. Я ел из миски остатки еды. Бывали дни, когда не ел ничего. Она забывала обо мне. А может, и не забывала? Я думал: если буду делать всё, что она хочет, она меня полюбит. Но ошибался. Как же мне хотелось услышать такое простое слово — сынок ».

Когда мать умерла, мне было чуть за двадцать. Я остался один на один с детской болью и разбитой мечтой о её любви. Внутри была пустота. Она сжигала меня».

От телефонного звонка я дернулся всем телом. Приоткрыл один глаз, взглянул на часы. Половина шестого утра.

— Не к добру это… Слушаю, — прохрипел я.

— Игорь Валерьевич, срочно выезжайте! У нас четвертая жертва!

Я вскочил с кровати. Опомнился уже на месте. Холодное, туманное летнее утро взбодрило не хуже крепкого кофе.

Передо мной словно повторялась одна и та же картина. Полная женщина лет тридцати, блондинка с длинными волосами, сидела у дерева, вытянув ноги и опустив голову на грудь. Рядом лежала сумочка. Даже не заглянув внутрь, я знал: ничего не пропало. Я видел это уже в четвертый раз. Одна жертва в месяц.

«Я давал им шанс. Но они не воспользовались им».

Я закурил и осторожно подошёл к телу, стараясь не затоптать возможные следы.

— Что у нас?

Над погибшей склонился судмедэксперт Алексей Иванович. Услышав меня, он обернулся. Вид у него был такой же усталый, как у всех нас.

— Скажу то же, что говорил три предыдущих раза. Задушена петлей или чем-то похожим. След на шее ровный. Трупные пятна не соответствуют положению тела: ее перенесли сюда уже после смерти. По предварительным признакам, умерла около суток назад. Игорь, это тот же почерк.

— Вижу. Только лица меняются…

Я оглядел место. Ни следов борьбы, ни брошенных вещей. Мы уже проверяли камеры, опрашивали жителей, восстанавливали маршруты предыдущих жертв. Каждый раз нить обрывалась там, где женщина исчезала.

— Расширьте оцепление! Зеваки сходятся!

Мне казалось, что я гоняюсь за собственным хвостом.

— Где Левин?

— Допрашивает дворника, который обнаружил тело.

Я подошёл к напарнику, Виктору Левину. Он как раз заканчивал разговор со свидетелем.

— О, ты уже здесь?

— Как видишь. Что удалось узнать?

— Всё то же, что и раньше. «Увидел тело — вызвал полицию». Ни машины, ни подозрительных людей. Как под копирку.

«Я стоял над ней и просил назвать меня сыном, но она молчала. Они всегда молчат».

— Тело уже увезли? — спросил Левин.

— Да. Поехали в отдел. Надо всё обдумать, – сказал я.

— Поехали…

Левин щелкнул ручкой. Я давно привык к этому звуку. Обычно это раздражало меня, но сейчас я почти его не слышал. Думал лишь об одном: кто этот зверь?

В отделе я снова разложил на столе материалы дела. Четыре женщины. Четыре разных жизни. Ни общих знакомых, ни похожих маршрутов, ни переписки с одним и тем же человеком. Только внешнее сходство: светлые волосы, возраст, телосложение. Он выбирал их будто по фотографии, которую хранил у себя в голове.

— Игорёк, отчёт по телу готов. Возвращайся на землю, ты уже минут сорок в облаках летаешь.

— Читай.

— Тебя сразу расстроить?

— Дай угадаю. Пустой желудок, странгуляционная борозда, кровоподтеки на предплечьях. И следы грязи, которые опять ни к чему не привязать.

— Почти всё перечислил. Браво!

Я ударил ладонями по столу. Левин замер с отчетом в руках.

— Это не игры, Витя! Где-то по улицам ходит монстр, а мы не можем найти его четыре месяца!

— Ты прав… Я просто хотел разрядить обстановку.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Щёлк. Щёлк. Щёлк.

— Левин, перестань щёлкать! Ты сводишь меня с ума!

Он молча вышел. Я тут же пожалел, что сорвался. Да, Виктор порой вёл себя как балбес, но другом был отличным. Мы работали вместе много лет. Он знал когда мне нужен совет, а когда лучше просто поставить передо мной чашку кофе.

Я опять принялся читать показания родных предыдущих жертв. Каждая пропала среди бела дня. Телефоны замолкали, свидетелей не находилось.

Спустя несколько часов дверь открылась. На пороге появился Левин.

— Где тебя носило?

— Как где? Работал. Пообщался с мужем убитой, коллегами, родителями.

— И?

— И ничего. Маргарита Фёдорова, тридцать три года. Пропала три дня назад. Родители подали заявление. Муж в предполагаемое время смерти был на смене, свидетели есть. Коллеги отзываются хорошо. Соседи ссор не слышали. Обычная семья, тихо жили.

— Это ещё не показатель. У монстров тоже бывают семьи. Днём они Божьи одуванчики, а ночью берут нож и выходят на охоту.

— Ты прав. Но пока за мужа зацепиться не получается.

— А сайты знакомств?

— Её там не было. Как и остальных.

«Они как мотыльки летели на свет — от него же и погибли».

Телефон завибрировал. Я взглянул на сообщение и невольно выругался.

— Ну уж нет!

— Что такое?

— Сестра завтра утром приезжает.

— Ленка?

— Ага.

— Замечательно! Я её года три не видел. Давайте завтра вечером у меня соберёмся?

— Я подумаю.

— Думай. А я домой, готовиться. До завтра, Игорёк!

Я махнул ему вслед. Не подумайте, сестру я люблю. Просто сейчас мне казалось, что в моей жизни нет места ничему, кроме этого дела.

Лена приехала рано утром.

— Тадам ! А вот и я! — Она налетела на меня с объятиями.

— Блондинка?

— Да. И даже если тебе не нравится, цвет останется.

— Не то чтобы не нравится… Просто непривычно.

— Привыкнешь! Помнишь, как в детстве ты пытался отрезать мне косу?

Я засмеялся. В детстве мы ссорились постоянно, но стоило кому-нибудь обидеть Лену, я первым лез в драку.

— Ладно, иди распаковывай чемодан. Чувствуй себя как дома.

— А я уже!

Я стал собираться на работу. Тут сестра окликнула меня:

— Смотри, что у меня, Игорёк! — Она вытянула руку.

— Часы…

— Не просто часы! По ним можно звонить. А ещё через приложение можно слышать, что происходит вокруг. Вдруг потеряю их? Дай телефон, покажу.

Она быстро установила приложение и сунула телефон мне в руки.

— Выйди из комнаты и нажми «Слушать».

Я вышел в коридор. Из динамика раздался её голос:

— Ну что, слышишь меня?

— Слышу. Гениально! — Я, конечно, подшучивал. Очередная игрушка моей сестры.

— А я тебя не слышу. Только ты меня. Как прослушка!

— И это законно?

— Если я сама разрешаю — почему нет?

— Кстати, сегодня ужин у Левина.

— Замечательно! Выгуляю новое платье.

По дороге на работу я поймал себя на мысли, что всё утро улыбался. Впервые за долгое время.

Левин уже был в отделе.

— Игорёк, наша приманка не работает. Два месяца девушка ходит из района в район. Уже вымоталась.

— Пусть еще походит. Пока это лучше, чем ничего. И попроси группу пересмотреть записи за дни исчезновения женщин. Может, мы упускаем одну и ту же машину.

— Хорошо. Вечером вас с Ленкой жду?

— Жди.

День тянулся медленно. Выезды, звонки, бумаги. Лена несколько раз звонила: ей срочно понадобилось найти салон красоты. Ближе к вечеру я набрал её номер, чтобы напомнить об ужине. Она не ответила.

Дома её не было. Телефон оказался выключен. Я подождал, снова позвонил. Ничего. Может, задержалась в салоне? Или встретила кого-то из старых знакомых? Я уговаривал себя не паниковать. Левин тоже названивал: ужин остывал. Оставив сестре записку, я поехал к нему.

Виктор был в приподнятом настроении. Он уверял, что сестра наверняка потеряла счёт времени. Мы выпили немного лишнего. Я остался ночевать у него.

Под утро мне приснился кошмар. Я резко сел в постели, тело покрылось холодным потом. Посмотрел на часы. Половина шестого.

Я снова набрал номер Лены. Тишина.

«Она стояла как ангел. От неё исходил чистый свет. Я понял: это она. Та, что полюбит меня. Та, что назовет сыном».

В голове прозвучал шёпот: «Она у него».

Я бросился к Левину. Тот спал так крепко, что я не смог его разбудить. Может, просто накрутил себя? Нужно было проверить. Не помню, как доехал домой.

Первые лучи солнца пробивались сквозь шторы. Я постучал в дверь Лениной комнаты и взялся за ручку. Пусто. На кровати аккуратно лежало платье, которое она собиралась надеть к ужину.

Я вернулся к Виктору. На этот раз растолкал его. С этой минуты он стал моим здравым разумом: задавал вопросы, звонил, записывал, когда у меня дрожали руки.

Салон открылся в десять. Мы просмотрели записи камер. Лена была там и вышла одна. Дальше след терялся. Я расспрашивал сотрудников соседних магазинов, запросил видео с остановки, обзванивал больницы. Проверили и местоположение телефона, но он был выключен. Часы в приложении тоже не показывали адрес.

Левин отвез меня в отдел. Следующие полдня я искал сестру, почти не замечая людей вокруг.

Поступил вызов. Убийство. Моё сердце замерло.

— Бытовые разборки, — сказал дежурный. — Мужчина лет пятидесяти. Ножевые ранения.

Я выдохнул. На вызов поехал Виктор.

В кабинете стало тихо. Я слышал, как кровь шумит в ушах. Настенные часы никогда прежде не тикали так громко.

— Точно! Часы!

Я достал телефон, открыл приложение, которое установила сестра, и дрожащим пальцем нажал «Слушать».

Шуршание. Тихие всхлипы.

— Жива… — Я рухнул на стул.

Несколько секунд я просто слушал её плач, боясь пошевелиться. Потом позвал коллег. Мы пытались различить любой звук, который мог подсказать место, но слышались лишь дыхание, шорохи и редкие всхлипы. Я злился на себя за то, что уехал тогда к Левину. За то, что поверил в случайную задержку. За то, что не начал искать раньше.

Я сидел с телефоном несколько часов. За это время не услышал ни машин, ни голосов с улицы. Будто Лена находилась глубоко под землёй.

Вдруг раздались шаги. Я поднял руку, приказывая всем замолчать.

— Мамочка, я вернулся!

Голос был нарочито детским. Жутким.

Звякнул металл. Лена вскрикнула.

— Не трогай меня! Отпусти!

— Тише, тише. Я не сделаю тебе больно. Ну же, обними сына…

— Отпусти меня!

Я стиснул телефон так, что побелели пальцы.

Шлепок. Снова плач.

— Я подожду. Ты ещё не поняла, что я твой сынок.

Шаги отдалились.

Щёлк. Щёлк. Щёлк.

Я замер. Что это? Где я слышал этот звук?

Потом всё стихло. Мы перебирали версии, проверяли адреса, пытались понять, откуда доносятся шаги и металлический скрежет. Я всё время возвращался мыслями к этим трём щелчкам.

Ещё через час в дверях появился Левин.

— Игорь, ты как?

Я поднял на него глаза, но не смог выдавить ни слова.

— Понимаю, — сказал он. — Ты посиди, я закончу отчет и принесу кофе.

Он устроился напротив, открыл папку и принялся писать. Я смотрел на него, не отрываясь.

Щёлк… Щёлк… Щёлк…

Словно разряд тока прошёл сквозь меня. В горле пересохло.

— Сынок?

Левин резко поднял голову. Его рука дрогнула, и ручка выпала на пол. В наступившей тишине звук показался оглушительным.

— Ты же просил, чтобы я перестал щёлкать…

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Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

Каждый участник может выиграть шанс стать автором идеи для одной из серий популярного детектива «След» на Пятом канале.

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Не упустите шанс заявить о себе!

Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.