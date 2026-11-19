Князь Владимир в этно-опере «Князь Владимир» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, о котором KP.RU не раз писал еще в 2014 году во время участия артиста в шоу «Голос», разнообразно проявляет себя не только на сцене во время сольных концертов.

По приглашению Игоря Матвиенко он солировал и в этно-опере «Князь Владимир», которую премьерили в Кремле и которую создал продюсер «Иванушек International»: сыграл заглавную роль. Правда, вышел из проекта в прошлом году.

— Это был интересный и бесценный опыт, — отметил тогда SHAMAN. — Опера — это крупная форма, сейчас это большая редкость. Я очень много приобрел, так сказать, нематериальных активов в процессе репетиций и работы с Игорем Матвиенко.

Однако прошло время — и Ярослав решил поставить собственное музыкальное произведение. Нет, не оперу. Но мюзикл. Об этом, к слову, певец говорили еще в начале текущего года.

— В каких жанрах я себя только ни пробовал, — отметил артист. — Моя программа — это возможность пройтись по всем этапам становления меня как личности, и там есть песни, можно сказать, всех жанров. Разве что в крупной форме хотелось бы себя попробовать, в качестве создателя мюзикла. Написать слова, музыку, все-все спродюсировать.

Елена Мизулина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кажется, Дронов в итоге пришел к этому. И даже концепцию разработал. В преддверии 35-летия (22 ноября) вокалист признался, что работа над проектом началась. Ярослав говорит, что сюжет предстоящего мюзикла готов — осталось лишь оформить произведение.

— Я хочу написать собственный мюзикл, — сказал он. —Осталось только музыку написать — это самое сложное. Могу сказать только название: «Любовь».

Будет ли эта постановка посвящена Екатерине Мизулиной, или это будет универсальное высказывание, пока держится в секрете.