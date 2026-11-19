Медиагруппа «Комсомольская правда» вместе с АНО «Центр “Ноосфера”» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет новый историко-просветительский документальный фильм «Лейтенантская проза».

После Великой Отечественной войны из окопной правды и кратких записок в минуты тишины новое пронзительное литературное течение — «лейтенантская проза». В нашем фильме съемочная группа и ведущий — современный поэт и гвардии старший лейтенант, участник СВО Сергей Лобанов — отправляются дорогой памяти по местам, где освобождали нашу Родину от фашистов писатели и поэты-фронтовики.

Сейчас на страницах «Комсомолки» проходит творческий конкурс «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Он посвящен литературным произведениям участников СВО и жителей прифронтовых зон. И наш фильм «Лейтенантская проза» в рамках этого проекта является связующим звеном между сегодняшним днем и творческим наследием тех «младших лейтенантов», что также героически сражались за Родину.

Героями фильма стали яркие представители «лейтенантской прозы»:

- Юлия Друнина, автор сильных, пронзительных и нежных стихов о войне, среди которых «Знаешь, Юлька, я против грусти...», «Я только раз видала рукопашный. Раз наяву и тысячи во сне...».

- Юрий Бондарев, автор бессмертных романов «Горячий снег» об обороне Сталинграда и «Батальоны просят огня» о солдатах на передовой при форсировании Днепра, по которым снимали и еще будут снимать фильмы.

- Семен Гудзенко, поэт-фронтовик, автор драматичных и честных стихов «Баллада о верности», «Баллада о дружбе» и пророческого для его собственной судьбы «Мы не от старости умрем...».

- Константин Воробьев, прошедший вражеский плен, бежавший из лагерей, ставший партизаном и создавший одну из самых трагических повестей о войне «Убиты под Москвой».

- Василий Росляков, в 1941-м ушедший добровольцем на фронт и написавший повести о моральном выборе человека на войне — «Один из нас», «Обыкновенная история», «От весны до весны».

В фильме «Лейтенантская проза» рассказываем яркие и драматические эпизоды из их биографий, проводим уникальные съемки на местах сражений, в которых участвовали «младшие лейтенанты», открываем неизвестные исторические факты.

И самое главное — находим литературную, боевую и человеческую дорогу памяти, которая не должна кануть в Лету. Смотрите фильм вместе с детьми, чтобы творчество «младших лейтенантов» — и тех, кто прошел Великую Отечественную, и тех, кто сейчас защищает Родину на СВО, — жило дальше.