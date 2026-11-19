В начале встречи лидеры трех стран обратились друг к другу с приветственным словом Фото: REUTERS.

В Китае 19 ноября стартовали переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча трех мировых лидеров началась на два часа позже запланированного времени. Лидеры собрались в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» около 16:30 по местному времени (11:30 по Москве), вместе вышли на традиционное фотографирование, а затем прошли в зал переговоров, где заранее заняли свои места журналисты и члены делегаций. С российской стороны были:

Выступление Владимира Путина на трёхсторонней встрече Россия – КНР – США

- глава МИД Сергей Лавров,

- помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков,

- замглавы администрации президента Максим Орешкин

- вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

В начале встречи лидеры трех стран обратились друг к другу с приветственным словом. Приводим главное из их выступлений.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию встречи.

Что сказал Си Цзиньпин, открывая переговоры

Первым на правах хозяина слово взял председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что главная тема из встречи - «поддержание мира во всём мире и содействие стратегической стабильности отношения крупных государств». Говорил Си по-китайски образно и красиво:

- Мир - это вечное течение человеческого общества. Наша планета пережила более 10 тысяч боев. И две самые масштабные из них принесли человечеству небывалые тяжелые страдания, - сказал китайский лидер. - В мире все еще тлеют 60 лишних вокальных конфликтов.

Он обратился к истории: она учит, что добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация погружает мир в хаос.

Еще в Москве помощник президента Юрий Ушаков анонсировал, что встреча трех лидеров будет построена на союзничестве во Второй Мировой войне. К ней Си Цзиньпин и обратился:

- 80 с лишним лет назад, как несущая опора глобального антифашистского фронта, три наших государства, сражаясь плечом к плечу, одержали великую победу и тем самым защитили мирное небо над головой, - напомнил он.

Си подчеркнул, что мы (то есть Россия, США и Китай) должны беречь эту память и отталкиваясь от этого строить будущее. А на крупные же страны возложил ответственность за будущее мира:

- Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы процветаем и страдаем вместе, как единое целое. Живем одной и той же судьбой. В этой глобальной деревне крупные государства несут особую ответственность.

Председатель КНР подчеркнул, что добрососедство - это не «один из возможных вариантов», а «безальтернативный выбор», который пойдет «на благо не только трех стран, но и всего мира». - сказал он.

В заключение Си Цзиньпин снова подчеркнул - именно наши три страны должны подать пример миру, чтобы прекратить нестабильность. Это наш долг:

- Мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга. Как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН, наши три государства должны поддать достойный пример и совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, сообща отстаивать мир и стабильность на планете.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп выступили с обращениями в начале переговоров Фото: REUTERS.

Обращение Владимира Путина к Си Цзиньпину и Дональду Трампу перед переговорами

(приводим выступление президента дословно)

- Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Уважаемый Президент Соединённых Штатов господин Трамп! Прежде всего хотел бы выразить признательность китайской стороне и Председателю Китайской Народной Республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трёх государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки.

Три наших государства объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединённых Наций, поэтому на наших плечах – задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной Организации, включая Устав ООН и закреплённые в нём принципы.

Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера ещё с Председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе Президента Соединённых Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече.

У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности: это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее.

Со своей стороны убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов.

Переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Китае начались Фото: REUTERS.

Выступление Дональда Трампа перед переговорами России, Китая и США

Дональд Трамп, также, как и Владимир Путин выразил благодарность председателю Си за гостеприимность и возможность встретиться в таком формате:

- Это первая встреча трехсторонняя между лидерами Китая, России и США. Мы действительно пишем историю.

Трамп отметил, что разговор будет долгий, потому что «предстоит многое обсудить», но именно на наших трех странах лежит особая ответственность, потому что это «влияет на жизнь граждан всей планеты».

- Мы часто несогласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались старыми инструментами - нужно продолжать говорить и работать вместе, - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что как он вместе с Путиным и Си выбирают новый путь решения проблем - ищут возможности, обсуждают проблемы и выразил надежду, что это даст возможность создать лучшее будущее для нас.

Дональд Трамп поднял тему и ядерного оружия: «Мы три самые большие ядерные державы, мы могли бы обсуждать, как снижать арсеналы». Ии подчеркнул, что от него трудно отказаться, но надо договариваться.

Что касается Российско-украинского конфликта, то по мнению Дональда Трампа, «мы идём в правильном направлении» и упомянул международный уголовный суд, который «совершенно уже не контролирует себя».

В заключение американский лидер снова поблагодарил Си Цзиньпина и Владимира Путина, подчеркнул красоту Шэньчжэня и дважды отметил, выразил надежду, что встречай пройдет успешно.

Лидеры России, КНР и США сделали фотографию перед началом переговоров

Как проходит встреча

После этих слов, лидеры остались в зале переговоров без прессы.

Сколько продлится встреча - пока неизвестно. Ранее в Кремле отмечали, что на нее заложен час. В то же время помощник президента Юрий Ушаков, что лидеры сами решат сколько продлится встреча, хотя даже за 2-3- 5 часов все вопросы не решишь.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: время начала, прямая трансляция и подробности