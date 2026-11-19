Блогер Сабина Хайрова и стендап-комик Дима Коваль Фото: Евгения ГУСЕВА.

Блогер Сабина Хайрова и стендап-комик Дима Коваль встретились с «Комсомольской правдой» на церемонии OK! Awards «Больше чем звезды». В этот раз Коваль пришел в пиджаке: после предыдущей встречи с артистом, когда Ваня Дмитриенко пожурил его за отсутствие этой детали гардероба, корреспондент KP.RU не мог не заметить перемену. Как выяснилось, обновку выбирала Сабина. Заодно пара рассказала о любимых актерах, школьных проделках и музыкальных планах.

— В прошлый раз мы виделись на вечеринке с Ваней Дмитриенко, где он отчитывал тебя за отсутствие пиджака. Теперь он появился. Решил купить после нашего видео?

Коваль: Нет, вот меня она заставила купить пиджак.

Хайрова: Понимаете, только я могу Диму заставить надеть пиджак. Я так понимаю. Конечно. Но я его выбирала.

Коваль, впрочем, не забыл и о предыдущей встрече с журналистами: он признался, что видел тот ролик не один раз, а затем отметил, что у него была очень смешная шутка по этому поводу, но рассказывать ее он не станет.

Говоря о российских актерах, за которыми следит особенно внимательно, Дима назвал звезду «Слова пацана» и «Детей перемен» Славу Копейкина. По словам комика, они часто пересекаются: только за эту неделю виделись трижды. «Это мой близкий», — признался Коваль. А затем пошутил, что Копейкин уже стал «Славой Рублевым» из-за того, как часто они встречаются.

Сабина тем временем предложила собственную номинацию для премии — «Переобуван года». Причем наградить блогерша готова саму себя. Дима остановился на более лаконичном варианте: «Провал года». Но самой необычной идеей оказалась другая категория от Хайровой.

«Секси-попка года. Клянусь, мне было бы очень интересно посмотреть на номинацию „Секси-попка года“. Мужская и женская номинации», — предложила Сабина.

К возвращению оценок за поведение в школах Коваль отнесся положительно. Комик уверяет, что в школьные годы был примерным учеником и все 11 лет просидел за партой со сложенными руками, поднимая руку, чтобы ответить. «Здорово, что возвращается. Я был отличником», — заявил Дима.

Сабина вспомнила совсем другой подход к учебе. По ее словам, она использовала бальзам «Звездочка», чтобы срывать уроки. «Я мазала вот сюда под глаза всем звездочку, чтобы срывать уроки», — призналась блогерша.

Не обошлось и без разговора о музыке. Корреспондент «Комсомолки» напомнил Сабине о песне, которую она записала вместе с Димой. Хайрова не исключила, что музыкальное направление может стать для нее отдельной историей, хотя и уточнила: если продолжит, то, скорее всего, в юмористическом ключе.

Коваль заметил, что музыкальная карьера у Сабины уже складывается: у нее есть собственные треки и альтер-эго Саби Учиха. Идею записать совместную композицию с Ваней Дмитриенко пара тоже обсудила, однако конкретных планов пока нет.

На вопрос о желанных музыкальных коллаборациях Сабина ответила, что с тем, с кем хотела, уже записалась. А вот разговоры о возможном совместном треке с Дмитриенко пока не привели к результату. «С Ваней Дмитриенко мы разговаривали по поводу фита, фита не будет!» — призналась Сабина. «А с madk1d разговаривала? Я разговаривал! Фита не будет!» — иронично добавил Коваль.

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