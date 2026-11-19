Мариэтта Цигаль-Полищук в сериале «Раневская Фото: кадр из фильма.

Мариэтта Цигаль-Полищук получит от управляющей компании более 2,9 миллиона рублей. Басманный районный суд Москвы встал на сторону актрисы в споре о возмещении ущерба после коммунальной аварии, из-за которой пострадала ее квартира.

Инцидент произошел в октябре 2025 года, когда в доме запускали отопление. Как установила комиссия управляющей компании, причиной потопа стал прорыв трубы на чердаке. Цигаль-Полищук попыталась решить вопрос без судебного разбирательства и направила организации претензию, однако добиться урегулирования не удалось. В результате артистка обратилась за защитой своих интересов в суд.

По итогам разбирательства с управляющей компании постановили взыскать 2,2 миллиона рублей в качестве возмещения материального ущерба. Кроме того, ответчик должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа, 50 тысяч рублей за моральный вред, 125 тысяч рублей судебных издержек и еще 37 тысяч рублей госпошлины. В общей сложности сумма превысила 2,9 миллиона рублей.

Мариэтта Цигаль-Полищук родилась в 1984 году в Москве. Она дочь актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля. Артистка окончила ГИТИС, работала в театрах «У Никитских ворот», «Модерн» и на Малой Бронной. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Раневская», вышедшем в 2022 году.

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