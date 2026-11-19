Слушателей ждут свежие расследования и знакомство с новым героем — монстриком ЗОЖЖИ. Первые пять эпизодов собрали более 30 тысяч прослушиваний.

Вместо обычных лекций про ЗОЖ— настоящий детектив. Семья Смирновых сталкивается с проблемами, знакомыми многим, — любовью к сладкому, капризами за столом, трудностями с засыпанием. В центре истории — переживающая мама, папа, который ест на бегу и шутит, мудрая бабушка и любознательные дети Макс и Сима. Слушатели узнают в героях себя и близких и находят понятные способы менять привычки без конфликтов.

Каждая серия посвящена одной теме, среди которых скрытый сахар, принцип сбалансированной тарелки, польза молочных продуктов и витаминов. Полезные советы и новые знания органично встроены в игру: дети узнают их, когда вместе с героями ищут улики, разгадывают загадки и проверяют гипотезы. В конце эпизода юные слушатели и родители получают небольшое практическое задание или вопрос, которые помогают обсудить услышанное и закрепить привычку.

Первый сезон, включавший пять выпусков, вызвал интерес у аудитории. Он собрал более 30 тысяч прослушиваний, а в среднем сказку слушали около 8 минут. Самым популярным эпизодом стал «Обманщик играет в прятки». Утром Макс, обычно очень голодный, отказывается от любимых хлопьев с молоком, и юные детективы вместе с Морковкой-детективом выясняют, что виной всему коварный Обманщик, спрятавшийся в длинных составах продуктов. Эта история учит внимательно читать этикетки.

Сказку слушают по всей России и даже в странах СНГ. По данным одной из стриминговых площадок, чаще всего её запускают семьи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Татарстана.

По результатам исследования, «Детективы на кухне» оказывают положительное влияние на поведение детей. Например, слушатели вдвое чаще обыгрывают полезные советы в повседневных играх и самостоятельно формулируют правила питания. Кроме того, они в 2,5 раза чаще упоминают фрукты, ягоды и крупы, а сладости — на 44% реже, чем дети, не знакомые со сказкой.

Новые серии созданы при поддержке бренда «Логика молока». Формат позволяет слушать сказку в машине или перед сном, а мини-задания в конце эпизодов дают повод поговорить о здоровье и безопасности всей семьёй.

Слушать можно бесплатно на Яндекс Музыке, в VK, Mave и Apple Podcasts. Все эпизоды и материалы для семьи, среди которых памятка по хранению продуктов, правила «разноцветной тарелки» и инструкция по чтению этикеток, собраны на сайте проекта «Школа питания».

О проекте

«Детективы на кухне» — образовательная аудиосказка торговой сети, созданная в рамках «Школы питания» и программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». Её ценности — здоровье, доброта, дружба и семья. В истории нет страшного и агрессивного контента, озвучка качественная, а текст — веселый и познавательный.