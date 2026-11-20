Станислав Агкацев. Фото: Global Look Press\Pavel Kashaev

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев признан победителем старейшей российской футбольной премии «Джентльмен года» имени Фёдора Черенкова. 24-летний голкипер опередил в финальном голосовании защитника ЦСКА Даниила Кругового и игрока «Спартака» Руслана Литвинова.

Агкацев стал всего лишь четвёртым вратарём в истории премии, учреждённой «Комсомольской правдой» более 30 лет назад. До него смокинг примеряли Руслан Нигматуллин, Игорь Акинфеев и Артём Ребров. Кроме того, Станислав — первый представитель «Краснодара» в клубе футбольных джентльменов.

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев признан победителем старейшей российской футбольной премии «Джентльмен года» Фото: Валентин ДРУЖИНИН.

Сначала Агкацев выиграл голосование болельщиков, которые определяли тройку финальный претендентов. А затем экспертное жюри, куда выходят легенды российского футбола, спортивные менеджеры и представители оргкомитета и "Комсомольской правды".

Торжественная церемония награждения пройдёт в Министерстве спорта, где лауреату вручат традиционный главный приз премии - чёрный смокинг, сшитый на заказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станислав Агкацев стал футбольным джентельменом года