В ежегодном списке Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings, который считается одним из самых авторитетных в отрасли, «Роснефть» заняла пятую позицию. Среди всех российских компаний, вошедших в этот престижный перечень, это наивысший результат. При этом «Роснефть» оставила позади ряд признанных мировых гигантов — Chevron, Shell, TotalEnergies и BP.

Лучшие среди российских

За рейтингом стоит международное аналитическое агентство Energy Intelligence, выпускающее отраслевой еженедельник Petroleum Intelligence Weekly. Этот издатель на протяжении более трёх десятилетий готовит списки ведущих нефтегазовых компаний мира. Top 100 — единственный рейтинг, в котором эксперты сравнивают частные нефтяные компании с национальными. На участников списка приходится 70–80% мировой нефтегазовой отрасли. Место в рейтинге определяется по шести операционным показателям: запасы нефти, запасы газа, добыча нефти, добыча газа, мощности первичной переработки нефти и продажи нефтепродуктов. Итоговая позиция складывается из мест, занятых по каждому из этих критериев. Расчёт ведётся по данным за предыдущий год.

Помимо «Роснефти», в первую пятёрку рейтинга вошли Saudi Aramco, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и ExxonMobil. Всего же в список Top 100 включены семь российских компаний.

Подтверждение стратегического курса

Столь высокая оценка российской нефтяной компании со стороны международных рейтинговых агентств в очередной раз подтвердила правильно выбранный стратегический курс. Она также свидетельствует о стабильности бизнес-модели компании в условиях повышенной волатильности мировых рынков и негативного геополитического фона.

Добавим, что ранее крупнейшие российские и международные рейтинговые агентства уже отмечали лидерство компании в области устойчивого развития. В начале 2026 года международное агентство World Benchmarking Alliance (WBA) назвало «Роснефть» лучшей российской нефтегазовой компанией в четырёх рейтингах. Агентство ISS включило компанию в группу лидеров экологического рейтинга. Российское агентство RAEX третий год подряд присвоило компании ESG-рейтинг «АА».