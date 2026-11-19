В Удмуртии опровергли сообщения о подозрительных устройствах на крыше дома. Фото: vladimir.crazytravel/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях распространяется якобы сюжет программы «Вести. Удмуртия» об обнаружении в Ижевске подозрительных устройств, селитры в подвале жилого дома и меток на крышах. Все это подается, как новость и съемки с места события, где якобы готовили вещества для сборки взрывчатки. Только подобного сюжета на телеканале не выходила. «Комсомольская правда» выяснила, как на самом деле появился ролик.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как оказалось, распространяемый видеоролик является фейком и дипфейком. Официальное опровержение прозвучало от ГТРК «Удмуртия» и Центра управления регионом.

«В комментариях местных пабликов распространяют фейковый новостной сюжет программы «Вести. Удмуртия». В нем рассказывают о якобы обнаруженных метках на крышах и во дворах для наведения беспилотников, ретрансляторах для БПЛА и мешках с селитрой в подвале жилого дома, используемом как укрытие. В телекомпании сообщили, что видео — поддельное.

На телеканале объяснили, что авторы дипфейка использовали голос ведущей программы «Вести. Удмуртия», а изображение девушки в кадре сгенерировали с помощью ИИ-инструментов. Представленный в видео корреспондент Андрей Соломатин не имеет отношения к телекомпании.

Кстати, недавно МВД Удмуртии уже опровергало сообщения о якобы обнаруженных ретрансляторах и метках на крышах для наведения беспилотников. Изображения, использованные в этих публикациях, были созданы с помощью нейросетей, а распространяемые сведения не соответствуют действительности.

«Информация о якобы появившихся белых квадратах с точкой в центре была опровергнута: фотографии оказались фейковыми, созданными с помощью искусственного интеллекта. Призываем жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, - заявляли в МВД региона в начале ноября.

Это, кстати, уже третий фейк, который распространяют в Удмуртии с кадрами с крыш.

Чтобы понять, как мошенники обманывают зрителей, достаточно внимательно посмотреть на ролик. На сайте телеканала вы не найдете подобного видео, что является главным доказательством подделки. Мошенники попытались сделать ролик похожим на оригинал, но допустили ошибки. В левом нижнем углу они наложили синюю плашку с надписью «Ижевск», имитируя фирменный стиль программы «Вести». Однако шрифт, отступы и белая вертикальная полоса не соответствуют реальному эфирному оформлению.

Звуковая дорожка тоже создана обманчивым путем. Авторы видео скопировали реальный голос настоящей ведущей с помощью нейросетей, а изображение девушки сгенерировали через ИИ-инструменты.

«Технологии искусственного интеллекта активно развиваются, мы уже фиксировали дипфейки сделанные на основе видео бывшего Главы Удмуртии Александра Бречалова. Теперь авторы подобных роликов задействуют голоса и образы журналистов, создавая видимость настоящих новостных сюжетов, чтобы вызвать доверие и распространить ложные сведения. Если публикация вызывает сильную эмоциональную реакцию и желание немедленно ею поделиться — это верный признак фейка. В таких случаях особенно важно перепроверять информацию», - прокомментировала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.