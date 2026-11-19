Европейцы собрали совещание в рамках формата «Рамштайн» (страны-члены НАТО, помогающие Украине в конфликте против России) Фото: REUTERS.

Саммит в китайском Шэньчжэне вызвал буквально зубовный скрежет в странах Евросоюза и на Украине — ведь никто из них туда не был приглашен. Их мало волновало, что они к АТЭС никаким боком даже по касательной не относятся, зато волновало, что важные решения могут быть приняты без их участия, а американский президент Дональд Трамп, ко всему прочему, окажется «без присмотра» и без какой-либо возможности воздействовать на него со стороны структур ЕС. Страх и ненависть воцарились в Париже, Берлине, Лондоне и Киеве. И это даже не пытались скрывать.

На этом фоне Брюссель интенсифицировал усилия на дипломатическом фронте, в пику саммиту АТЭС организовав совещание в рамках формата «Рамштайн» (страны-члены НАТО, помогающие Украине в конфликте против России), а сегодня еще и созвав заседание «коалиции желающих», то есть, «охочих до Украйны». Отдельная роль была отведена Украине, которая накануне открытия саммита провела свою крупнейшую террористическую акцию — атаку на Крымский (Керченский) мост. Единственное, что им удалось в значительной степени.

Почему удар по Крымскому мосту является терактом? Ответ очевиден для любого, кто смотрит на реальную ситуацию, а не сидит, опутанный стереотипами западной пропаганды. Вопреки всей той чуши, которую несли в последние дни так называемые эксперты из Британии, Франции и Германии, Крымский мост - причем, что автомобильные полосы, что железнодорожные пути - после второй диверсии перестали использоваться для доставки грузов не только военного назначения, но и просто грузов, даже продовольствия в магазины. Грузовики вообще на Крымский мост не пускали, и он использовался только для проезда легковых автомобилей и автобусов, а также для перевозки отдыхающих, туристов и прочих пассажиров.

Зеленский приехал на заседание "коалиции желающих" Фото: REUTERS.

И если брать практическую составляющую, то логистика грузов в Крым и из него в результате удара не нарушилась даже на три процента. Получается, что в реальности удар по мосту был нанесен режимом Зеленского исключительно в целях пиара «просроченного» главаря бандеровцев Владимира Зеленского — показать, что он может, если не эффективно, то эффектно «кусаться», и посмаковать, как выражаются на протяжении последних дней практически все украинские и европейские инфопомойки, «унижение Путина». Чем и как расплачиваться за этот пиар будет население Украины и, в частности, Киева, полагаю, вскоре увидим.

Но для того, чтобы эта террористическая провокация увенчалась успехом европейским союзникам «просрочки» Зеленского пришлось фактически расчехлиться. Никто и не скрывает, что для удара по мосту в налете использовались британские и французские ракеты, разведывательные возможности британской авиации. Кстати, как раз в эти же дни во Франции выяснилось, что на Украине работает и официально направленная туда группа французских военных специалистов, и речь не о тех, кто несет охрану и обеспечивает безопасность посольства Франции и его сотрудников. Для них не требуется настоящего генерала, который командует этой группой. Хотя Париж, который официально признал наличие этой группы, и старается уменьшить резонанс от озвученной сенсации, заявляя раз за разом, что это инструкторы, проводящие обучение украинских специалистов и непосредственного участия в боевых действиях они не принимают, в условиях войны у военных не бывает небоевых задач, если, конечно, они не врачи.

Но у этого скандала, что разгорается сейчас в Париже, есть и иной аспект — президент Франции Эммануэль Макрон отправил своих военных, даже не поставив в известность парламент, чем нарушил Конституцию Республики. Впрочем, самому Маню сейчас уже просто нечего терять — к переговорам его не допустили, выборы нового президента страны уже в апреле, и ему ничего не светит даже теоретически. Одним словом, нет повода не пуститься во все тяжкие.

Удар по мосту был нанесен режимом Зеленского исключительно в целях пиара главаря бандеровцев Владимира Зеленского Фото: REUTERS.

Несмотря на все их усилия, саммит в Китае, как и следовало ожидать, состоялся. Президент России Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с президентом США и председателем КНР, и их рандеву уже окрестили заседанием новой «Большой тройки», которая, если вспомнить первую, определила судьбы мира после Второй мировой войны. Кстати, тот же Трамп призвал других участников встречи объявить войну мировым глобалистам, коими как раз господа и дамы из ЕС и являются.

И, если европейцы, по крайней мере, на нынешний момент остались при своих, пусть и их «козыри» так и не сыграли, то «просрочке» Зеленскому теперь, похоже, станет совсем худо. «Рамштайн», как весьма образно рассказал один из участников встречи, стал «жиже» — там уже нет и следа от той щедрости, с которой Зеленского заваливали «подарками» ранее. Все, что «просрочка» получает теперь, ему приходится буквально выпрашивать и вымаливать. Ожидания от сборища «коалиции охочих», что проходит сейчас, еще меньше — участники, конечно, хотят, но получить сами, а не отдавать свое.

А тут ведь скоро и «ответка» за Крымский мост прилетит такая, что не забалуешь не то что не сильно, а от слова совсем. На Украине почему-то ждали ее прямо сразу после удара, но зачем поступать так, как наверняка сделали бы сами укры. Российская армия ударит не тогда, когда от нее этого ждут. Тем более, что само по себе ожидание удара очень истощает нервную систему.

И очень вовремя министр по делам ветеранов Украины, бывший гауляйтер Николаева Виталий Ким выступил с тревожным предупреждением, что страна не готова к возвращению ВСУшников с фронта в случае установления мира, которые не смогут найти достойную работу и начнут грабить не только на Украине, но и по Европе, а могут даже и некое подобие революции устроить.

В общем, не стоит удивляться, если Зеленский, который сейчас все же периодически заезжает на Украину в перерыве между своими «загранкомандировками», вскоре окончательно переберется за кордон.

Там ведь теплее и гораздо безопаснее.

Лично для него.