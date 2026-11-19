Фото: Всероссийское казачь общество

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» охватила 89 регионов. Свои знания по истории и культуре казачества проверили 776 804 человека.

Самыми активными участниками стали жители территорий, где казачьи традиции исторически сильны. В десятку лидеров по количеству участников вошли Краснодарский край и Ростовская область, Красноярский, Хабаровский, Ставропольский и Забайкальский края, Омская и Самарская области, Луганская и Донецкая Народные Республики.

С каждым годом география акции расширяется. В 2026 году «Казачий диктант» объединил не только россиян, но и участников из других стран. К проекту присоединились жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Молдавии и Узбекистана. Интерес к казачьей истории проявили даже в Европе: свои знания проверили участники из Швеции, Латвии и Финляндии.

Организатором масштабной акции выступило Всероссийское казачье общество. Поддержку проекту оказали Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества и Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Основная цель диктанта — популяризация истории и сохранение уникальных культурных традиций казачества.